Jágr vyvrací fámy. Vstupu investora se nebrání, ale... Kladno nikdo nechce

Jaromír Jágr popřel, že by bránil vstupu investora do kladenského hokejového klubu, který vlastní. Legendární útočník prohlásil, že by takového zájemce naopak uvítal. Uvedl to během pondělní diskuze s fanoušky, z níž klub dnes na webových stránkách zveřejnil Jágrova vyjádření k nejdůležitějším tématům, která s ním příznivci Rytířů chtěli probrat.

„Věřte mi, kdyby tu byl seriózní zájemce, určitě ho neodmítnu a budu se s ním bavit. Já bych byl jedině rád, kdyby do toho někdo vstoupil a klubu pomohl. Bohužel ale nikdo takový není,“ uvedl Jágr, jemuž klub zcela patří od roku 2017, kdy mu město prodalo třicetiprocentní podíl. Do té doby měl 70 procent.

„Musím vyvrátit všechny fámy o bývalých hráčích nebo energetických magnátech, kteří mi údajně měli nabídnout, že klub odkoupí. Dokonce jsem se doslýchal různé částky, které jsem si za to měl říct. Věřte mi, nic takového se nestalo. Žádný seriózní zájemce není, nebo o tom nevím,“ prohlásil Jágr.

Kladenský primátor Milan Volf v pondělí kritizoval fungování Rytířů a uvedl, že město nepočítá v letošním rozpočtu s pětimilionovou dotací. Mluvil také o rozprodávání desítek hráčů do jiných klubů, za které prý Jágr zinkasoval miliony korun, ale do kvality mužstva se to nepromítlo. „Musím se ohradit proti tvrzení, že klub inkasuje peníze za prodej hráčů a zpětně je nepromítá do zkvalitnění kádru. Klub na prodeji hráčů nevydělává,“ řekl Jágr, který měl ve středu s primátorem schůzku.

„Tabulkové odstupné se už za hráče neplatí. Za každého cizího hráče, který ve vašem týmu hraje, musíte zaplatit 'půjčovné'. U nás se to aktuálně týká několika hráčů, za které každou sezonu odvádíme peníze jejich mateřským klubům. A protože máme v extralize málo odchovanců, na které se toto pravidlo vztahuje a získáváme za ně v poměru k výdajům minimum prostředků, jsme jen na zápůjčkách hráčů ročně přes dva miliony v minusu. I kvůli tomu, jak je systém nastavený, si kluby začínají přebírat hráče už v osmých či devátých třídách, protože tam je hodnota hráčů nejmenší,“ uvedl Jágr.

Mylná jsou podle jeho slov také tvrzení, že klub nepracuje na zkvalitnění kádru do nejbližší budoucnosti. „Není pravda, že bychom hráče nepodepisovali. Jmenovat nebudu, ale aktuálně je drtivá většina kádru pro příští sezonu pod smlouvou, nebo na ty hráče klub může uplatnit opci. Hráče hledáme a oslovujeme pořád. Sportovní manažer Jirka Burger se zaměřuje hlavně na domácí hráče, já řeším hráče ze zahraničí,“ prohlásil Jágr.

„Vždycky a všude - a tak to je v každém klubu - platí, že nemá smysl zveřejňovat, co není podepsané. A ohledně hráčů, kteří mají smlouvu na příští sezonu nebo jim bude uplatněna opce, budeme informovat po skončení sezony. Stejně tak o případných nových podpisech. Cílem je jít do přípravy s týmem, který bude z většiny kompletní,“ dodal Jágr.

Rytíře čeká už ve třetím ročníku po sobě baráž. „Aktuálně je samozřejmě prioritou číslo jedna udržet extraligu,“ prohlásil Jágr.

„Uvědomuji si, že je potřeba dosáhnout sportovních výsledků, a proto chci v příští sezoně do týmu investovat více prostředků s jasným cílem - uhrát co nejlepší možný výsledek. Musím se smát, pokud si někde přečtu, že mi současná situace, kdy tým rok co rok hraje baráž a nakonec se udrží, vyhovuje. Neumíte si představit, jak moc to situaci komplikuje, o co to stěžuje budování kádru na další roky a udržování nějaké koncepce,“ řekl dvaapadesátiletý hrající majitel klubu.

Snažil se rovněž rozptýlit obavy o budoucnost hokejové mládeže v Kladně. „Její existence určitě ohrožena není. Letošní ročník je prvním, kdy mládež funguje v novém rozpoložení. Po zániku Pracovních záloh byl loni na jaře po vzájemné dohodě klubu a města Kladna založen nový spolek, který sdružuje veškeré mládežnické oddíly hrající pod hlavičkou Rytířů Kladno. Jeho jednateli jsou Martin Vejvoda, Jiří Burger a Jiří Kuchler. Myslím si, že odvádějí dobrou práci, ale výsledky nemohou být vidět ze dne na den. Bude to delší proces. Pracujeme na tom, abychom juniory dostali zpátky do nejvyšší soutěže. Sportovní cesta je prioritou, ale nejsou vyloučeny i jiné možnosti,“ připustil Jágr.

Netěší ho napětí mezi klubem a fanoušky, kteří nedávno při zápase protestovali proti tomu, jak Jágr Kladno vede. „Mrzí nás, kam se situace dostala. To je to poslední, co potřebujeme. Uvědomujeme si, že jedině společnou cestou můžeme dosáhnout nějakého výsledku. Hokej bez fanoušků nemá smysl a tým bez jejich podpory v zádech nemá šanci uspět. Respektuji, že fanoušci ukázali nespokojenost, věřím, že jsme si některé postoje na schůzce vyjasnili a budeme těmto situacím předcházet,“ uvedl Jágr.

