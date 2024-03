Boeing místo autobusu. Třinec vyrazil na jih letadlem, ušetří čas i síly

Každá ušetřená minuta dobrá. Třinečtí Oceláři na šesté čtvrtfinále do Českých Budějovic vyrazili letecky. Informaci přinesl specializovaný webový portál zdopravy.cz. „Důvodem je úspora času a sil před důležitým zápasem,“ potvrdil Ondřej Kuchař, tiskový mluvčí Ocelářů.

Autobus vyměnili za Boeing 737. Náročnou štreku do Českých Budějovic po cestách zvládali zhruba za pět hodin. Letadlem z Mošnova do Českých Budějovic to vydá zhruba na půl hodiny.

Není divu, že hráči komfort přivítali s nadšením. Každá ušetřená minuta na cestách je dobrá.

Do Českých Budějovic měli Oceláři odlet v pondělí v 18 hodin z Mošnova. I zpáteční cestu naplánovali letecky.

V play off to není první případ. I ve finále 2015 proti Litvínovu si pomohli leteckým spojem. Stejně se pak zařídili i rivalové. V konečném důsledku to roli pro Třinec nehrálo, zlato brala Cheza.

