Vybudoval Tygří kolos i tři arény, teď ho řeší policie. S Kellnerem ho pojí...

Pod Ještědem začalo nepříjemně pofukovat. Příští týdny a měsíce napoví, zda se dole pod kopcem v domově Bílých Tygrů přežene vichřice a nezakymácí s dílem, které tu během minulých třiceti let vybudoval Petr Syrovátko. Kdo je 56letý muž, jenž extralize postavil tři fungl nové arény za zhruba 2,5 miliardy, na své hřiště dotáhl Boston Bruins a nyní má být policií stíhaný kvůli zakázce od liberecké radnice, byť sám mluví o nedorozumění ?

Do nejvyšší soutěže vstoupil jako tygr. Psal se rok 2002, Liberec coby vítěz první ligy v baráži přemohl extraligové Kladno a slavně vstoupil mezi tuzemskou smetánku. Na zdvořilostní návštěvu? Kdepak. Plány v Syrovátkově hlavě byly obrovské, šlo jen o to získat potřebnou místenku mezi elitu. Jakmile se vyhrála, začala se budovat značka. Organizace s principy NHL, jen v menším provedení.

Od vstupu Syrovátka a jeho stavební firmy Syner do klubu až k extraligovému postupu uběhlo osm let, z druhé ligy se tehdejší Stadion okamžitě vyšplhal o patro výše, bílé šelmy se dostaly do názvu v roce 2000. Dva roky poté propukla nefalšovaná hokejová horečka.

Liberec dal rychle najevo své ambice a postupně prokazoval, že na sever se pro body bude jezdit těžko. Jakmile v sezoně 2004/05 spadla NHL do výluky, Syrovátko najal Milana Hniličku, Jiřího Fischera, Radima Vrbatu, Aleše Kotalíka, Václava Nedorosta a Jaroslava Modrého. Tygři si bronzovou medailí opatřili definitivní razítko na vstup do společenství mocných.

Tehdy byl Petr Syrovátko mediálně dobře dostupný, bavilo jej