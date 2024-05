Plzeň nutně shání brankáře. Přijde Slovák, který končí v Liberci

Když v Plzni během poslední sezony pouštěli Dominika Pavláta do Pardubic, na oplátku dostali Milana Kloučka a zajímavé odstupné navrch. Zároveň věděli, že druhý jmenovaný na jaře Škodovku opustí a nabere směr České Budějovice. V klubu ale byli v klidu, měli přece na soupisce Samuela Hlavaje, borce, který už si v extralize udělal slušné jméno. Což se ve finále ukázalo jako problém, slovenského gólmana si totiž vytáhla Minnesota Wild do NHL. V Plzni nebyli rádi. Co teď?