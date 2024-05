Nejlepší střelec Rychlovský o NHL i vyřazení z nominace: Vzal jsem to

Liberečtí Bílí Tygři oslavují vstřelený gól v rozhodujícím duelu předkola play off • Michal Beránek / Sport

Patrick Söllinger z Rakouska si vzal do parády Jakuba Rychlovského • Pavel Mazáč / Sport

Přezdívá se mu Rychlík, což sedí. Rychlý byl jeho progres mezi Tygry a stejně rychlá může být cesta do nejlepší světové ligy. Skauti o něm dobře vědí. Když se v neděli ráno podíval na sestřih postupového díla Bostonu proti Torontu a rozhodující gól Davida Pastrňáka, možná si pomyslel, že jednou u téhle hostiny bude i on. „Koukal jsem,“ přikývl Jakub Rychlovský.

Takže až někam sem do téhle společnosti byste se chtěl dostat?

„To by bylo hezký… (usmívá se) Trenér Montgomery Pastu po předchozím zápase trošku pokáral, že od něj potřebuje víc, tak Pasta vystrčil růžky v pravý okamžik.“

Nezarazila vás kritika mířená na tak ceněného hráče?

„Je to trenér v nejlepší lize světa, podle mě ví, co dělá. Pokud to mělo mít kladný efekt na Pastu, tak o tom následně všechny přesvědčil.“

Kolik vám toho chybí na scénu NHL? A klidně můžete říci, že už vůbec nic…

„Pokud zůstanu u Pasty, to je naprosto odskočený hráč. Můj názor je, že NHL je liga, v níž si svou vlastní soutěž hrají někteří vyvolení hráči, mezi něž Pasta patří.“

A jak daleko máte k hráči, který NHL „jen“ hraje?