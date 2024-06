Jágr se změnil, chystá další Noc s legendou. Rád by pozval i Rulíka

Už jednou se setkal s fanoušky v rámci akce Noc s legendou. Teď, po více než třech letech, se chystá další. Jaromír Jágr usedne 8. září do křesla ve fóru Karlín a bude vyprávět svůj příběh. Ale ne ten samý. „Lidsky jsem se změnil, mám jiný pohled na život,“ říká legendární útočník, který se chystá na svoji poslední hráčskou sezonu v dresu kladenských Rytířů. Víc by se tentokrát chtěl zaměřit na vyvěšování dresu v Pittsburghu a na zlatý hokejový šampionát. „Rád bych pozval i trenéra Rulíka,“ přiznal 52letý veterán, jenž se zasadil o to, aby vstupenky byly co nejdostupnější.

„Jsem moc rád, že jsme se s Jardou domluvili na další Noci s legendou. Ale dal si jednu podmínku. Chce, aby ceny lístků byly co nejnižší. Aby to lidé mohli brát jako odměnu za přízeň, kterou mu projevují,“ uvedl Petr Větrovský z pořádající agentury VDN Promo.

Cena začíná na 990 korunách a zájemci si je mohou pořídit na serveru Ticketportal – odkaz najdete ZDE>>>

Minulá Noc s legendou proběhla na konci srpna 2021 také ve fóru Karlín a o akci byl obrovský zájem. Brzo se vyprodala. Teď se tedy chystá další, ale s trochu jiným zaměřením. Jágr i tentokrát zmíní začátky svého hokejového příběhu, ale větší důraz bude kladený na události posledních týdnů a měsíců.

„Vyvěšení dresu v Pittsburghu trochu změnilo můj náhled na život. V Americe se to povedlo, bylo to hodně pozitivní, tak jsem si řekl, že už bych chtěl dělat věci, které mi budou dělat radost. A stýkat se s lidmi, kteří mi k té radosti pomůžou,“ uvedl sám slavný útočník, jehož dres s číslem 68 Penguins vyřadili v únoru.

A chtěl by lidem ukázat, že i když jsou zvyklí do padesáti let nějak žít, už takhle nemusí dožít… „Je to možné změnit,“ hlásí nejslavnější český sportovec.

Právě k tomu se chce Jágr vrátit při svém vyprávění. Stejně jako k poslednímu světovému šampionátu, který si užil jako fanoušek. Tomu by měl odpovídat i výběr hostů. „Ještě jsme nikoho neoslovili, ale z mého pohledu by byl nejlepší host trenér Radim Rulík. Z fanouškovského pohledu by mě zajímalo, jak určité věci řešil, že to tak zvládli. Protože na trenéry byl ohromný tlak,“ přiznává olympijský šampion z Nagana, že by rád na své show přivítal reprezentačního kouče.

„Myslím si, že pro každého fanouška by to byly zajímavé postřehy,“ dodává Jágr, jenž sám vyhrál šampionát dvakrát (2005 a 2010). Doma se mu to však nepodařilo. V roce 2015 poslal tým do semifinále, ale na medaili nakonec mužstvo nedosáhlo.

Teď ano. A dokonce ke zlatu.

Jágr při představování projektu znovu zmínil české fanoušky, kteří vytvořili báječnou atmosféru. Navíc pochválil celkovou atmosféru v zemi, kterou stmelil zlatý úspěch.

„Najednou přišlo něco, co nás dokáže spojit. Bylo mi až líto, že už šampionát končí. Když jsem viděl pozitivní ohlasy téměř na cokoli, přál jsem si, aby to tady bylo pořád. Doufám, že si spousta z nás uvědomila, že život je daleko hezčí a lepší, když se budeme podporovat navzájem. Že když má člověk jiný názor, automaticky ho neodsoudíme, ale budeme ho respektovat,“ přeje si útočník, který se chystá na svoji poslední sezonu v kladenském dresu.

A ještě před jejím startem, 8. září, přivítá příznivce na Noci s Legendou.