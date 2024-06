Dědkovo nařčení? Hradec se důrazně ohrazuje: Zcela za hranou. Je jak dítě

Dědek se v minulých dnech na síti X kriticky vyjádřil k několika kandidátům do vedení Českého svazu ledního hokeje. Před volební konferencí, která se uskuteční v sobotu 15. června v Praze, napsal, že Miroslav Šeda byl předsedou dozorčí rady v době, kdy „odtékaly stovky milionů, nedělala se výběrová řízení a mezi největší průšvihy patřila investice do firmy WSM“.

Výtky měl Dědek i ke generálnímu manažerovi Hradce Králové Aleši Kmoníčkovi nebo prezidentovi Asociace profesionálních klubů ledního hokeje Janu Tůmovi. Středeční Dědkův příspěvek, že si členové představenstva hradeckého klubu vypláceli provize za reklamní smlouvy, přičemž jeho největšími sponzory jsou město Hradec Králové a společnost Mountfield, vyvolal oficiální reakci.

„Uvážím-li, že konference ČSLH je až 15. června, tak se děsím toho, jakými dalšími nesmysly nás hodlá pan Dědek zahltit. Je jak dítě, kterému někdo rozkopal bábovku na pískovišti. A to jsme mu do bábovek nekopali. Jen jsme mu v APK nedali podporu pro jeho kandidaturu do výkonného výboru ČSLH. Myslím, že teď je již každému jasné, proč,“ uvedl generální manažer a předseda představenstva hradeckého klubu Kmoníček v oficiálním prohlášení.

Dědek na půdě Asociace profesionálních klubů ledního hokeje neuspěl ve volbách a nestal se oficiálním kandidátem extraligy do výkonného výboru, kam chce být zvolen.

Podle Kmoníčka žádný z členů představenstva neobdržel žádnou provizi za reklamní smlouvy, které pro klub zprostředkoval. „Nevím, jak to mají v Pardubicích. Vyjádření pana Dědka je zcela za hranou, budeme požadovat smazání tohoto tweetu a omluvu, zahrnující požadavek, aby uvedl tuto skutečnost na pravou míru. Zvážíme i podání trestního oznámení,“ dodal Kmoníček.

Jeden z členů představenstva Michal Pobežal na vlastním účtu na sociální síti X napsal, že jej mrzí, že zápolení mezi kluby nezůstává jen ve sportovní rovině. „Před více než 11 lety bylo na prvním setkání představenstva jasně řečeno, že žádný člen představenstva nedostane ani korunu provize za reklamní smlouvu anebo nebude pak členem představenstva. A toto se dodnes drží na 100 procent bez výjimek,“ uvedl Pobežal.

