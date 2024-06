Dědek v Zimáku: Fotbal nám strašně utekl, dokážu to změnit. Dudovi vadí...

Šéf Pardubic toho měl dost co říci i vysvětlovat. Proč Dynamo nevyhrálo zlato, z jakého důvodu se klub rozloučil s lídry Tomášem Hykou a Janem Košťálkem, proč podepsal na dlouhých 10 let Martina Kauta a jaký je stav věcí ohledně vyrovnání smlouvy s Varaďou. Vlastník východočeského klubu však otevřeně rozebral komplet český hokej, tedy ze svého osobitého pohledu. Vzhledem k blížícím se svazovým volbám (15. června) vysvětloval, proč na sociálních sítích útočí na extraligové kolegy, kandidující do vrcholných pozic Českého hokeje.

Petr Dědek v Zimáku zdůrazňuje potřebu maximálně využít triumfu na MS v Praze a Ostravě ve prospěch českého hokeje. Sebevědomě tvrdí, že ví, jak na to. Na zemi vidí stamiliony korun pro český hokej, jen je sebrat. „Na APK říkám, že bychom měli bojovat s fotbalem o pozici číslo jedna. Ten dostane za veškerá práva na svou značku 900 milionů korun, my nemáme ani 25 procent toho, co fotbal. Je snad hokej takto vnímaný veřejností? Vůči fotbalu?“ kroutí hlavou. „Dosáhnout bychom měli minimálně na 70 procent hodnoty českého fotbalu. Musíme jen dobře zobchodovat všechna práva, celou značku. Dokážu to změnit. Bojuju za český hokej,“ připomněl.

Dědek se bude ucházet o pozici viceprezidenta Českého hokeje za vrcholový hokej, ačkoli oficiální podporu z nejvyšší soutěže nemá. „Kandiduju proti Tůmovi,“ vyhlásil v Zimáku a jmenoval prezidenta extraligové asociace klubů (APK).

Záměrně se ostře pouští do Aleše Kmoníčka, dalšího kandidujícího. „Již před dvěma roky před volbami jsem kritizoval vedení českého hokeje a nebál se následků. Děly se hrozné věci. Proto kritizuju Aleše Kmoníčka, protože tam byl za minulého vedení, se vším souhlasil. Přijde jiný šéf a znovu se vším souhlasí. Na stole jsou teď problematické věci, jde o obrovské smlouvy a obrovské škody, které vznikají svazu ohledně smlouvy podstoupení práv. Není možné být na jedné straně v představenstvu APK, zároveň ve výkonném výboru nebo být viceprezidentem Českého hokeje a ještě v dozorčí radě firmy PRO – HOCKEY. Jde o střet zájmů. Ti lidé by chtěli být všude,“ nechápe Dědek. „Audit ukázal na stovky milionů, jsou tam znalecké posudky na další škody, proč ti lidé znovu kandidují? Hokeji akorát škodí.“

Dědek se v podcastu zároveň staví za Aloise Hadamczika, jediného kandidáta na post šéfa svazu. „Lojza dostává naloženo, přitom udělal za dva roky hrozně moc práce. Na svaz přivedl jiné lidi a úplně jiné myšlení. Jasně, není vše ideální. Ale než přišel na svaz, každá druhá smlouva byla levá. Dřív svaz dostával za marketinková práva 40 milionů, nová nabídka od agentury byla na 65 milionů, on řekl, že to nepodepíše a přinesl na svaz 200 milionů,“ argumentuje.

Další host Zimáku Radek Duda však Hadamczikovi vytýká, jak se zachoval k třineckým juniorům, kteří měli od vedení Českého hokeje původně slíbenou cestu na NHL za vyhraný titul. Nikam však necestovali. „Uráží mě, že mladým gentlemanům Lojza slíbí, že je vezme na NHL, aby jim změnil život. A pak je tady dá pod střechu (O2 areny) jako nějaké netopýry a koukají na Velkou Británii. To je vrchol všeho. Jestli tohle řekne prezident Českého hokeje, musí to tak sakra být. A pokud na to nemá peníze, musí to zaplatit ze svého. Je to o chlapském slovu. Pak se nemůže divit, že si stoupne na stage a lidi ho vypískají,“ připomněl Duda moment ze zahájení šampionátu v Praze.