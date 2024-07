Bylo to jinak! Posilu Tygrů zarazilo tvrzení Vítkovic o velkých nárocích

Jen co se připojil k výpravě libereckých hokejistů, musí řešit nepříjemnosti. Stříbrný útočník z loňského mistrovství světa dvacítek Martin Ryšavý si po návratu z kanadské juniorky vybral za své nové útočiště Bílé Tygry a nikoli Vítkovice, odkud 21letý rodák z Přerova před třemi roky do zámoří odcházel.

Dává logiku, že řada fanoušků ostravského souboru nebyla ráda a zjišťovala, proč si Martin Ryšavý nevybral svůj dřívější klub k důležitému rozjezdu kariéry mezi dospělými. Klub na množící se dotazy reagoval prohlášením na svých stránkách, které hráče nepostavilo do úplně příjemného světla před fanoušky.

„O Martina jsme měli zájem a chtěli jsme, aby se do Vítkovic vrátil. Bylo to ve fázi, kdy s ním aktivně hovořili i naši trenéři David Bruk s Pavlem Trnkou, kteří jej vedli už v mládežnických reprezentacích. Bohužel jsme ale nebyli schopni splnit garanci, že bude mít stoprocentně místo v sestavě, což byla jeho podmínka,“ vylíčil Roman Šimíček, sportovní ředitel HC VÍTKOVICE RIDERA.

Následně doplnil, že nesoulad měl panovat ohledně dohadované mzdy. „Problém byl také ve finančních požadavcích, které byly poměrně vysoké na to, že hráč nemá mnoho zkušeností s dospělým hokejem. Je nám líto, že se Martin nechtěl poprat o místo v naší sestavě,“ doplnil Šimíček v klubovém prohlášení.

Bývalého juniorského reprezentanta Martina Ryšavého zmíněná vyjádření lehce nadzvedla ze židle. Důvod? Podle jeho slov se absolutně nezakládají na pravdě. Ač by raději v klidu trénoval a připravoval si svou roli v novém působišti, pro iSport.cz se rozhodl ohradit.

To aby vítkovičtí příznivci znali jeho verzi, za níž si ze sta procent stojí. „Vyjádření Vítkovic mě velmi nemile překvapilo, dostal jsem po něm spoustu nepříjemných zpráv a ohlasů,“ netají Ryšavý.

Byť Šimíček tvrdí, že s Ryšavým trenéři Ridery hovořili, hráč to odmítá. „S nikým z Vítkovic jsem nemluvil, nikdo mě nekontaktoval. Obou zmíněných trenérů si osobně moc vážím, ale naposledy jsem s nimi byl v kontaktu asi před třemi roky. V kontaktu s Vítkovicemi byla v obecné rovině moje agentura, ale žádná ultimáta ohledně mého zařazeni do týmu nebo platu neprobíhala. Kanada mě naučila, ze své místo si musím zasloužit a v tomto nastavení se do Česka vracím,“ zdůrazňuje 190 centimetrů vysoký útočník.

A stojí za ním i vedení Tygrů. Zejména v případě, kdy Vítkovice narážely na údajný problém s finančními požadavky 21letého křídla. „V Liberci mohou potvrdit, že podmínky tohoto typu jednoduše nebyly při jednání vůbec na stole. Pro mě vždy byl a zůstává zásadní sportovní rozvoj, zájem trenéra i celé organizace. Proč tento příspěvek na vítkovickém profilu vznikl, netuším. Mrzí mě to hlavně vzhledem k tomu, že na Vítkovice i jejich fanoušky mám skvělé vzpomínky.“

Štaci pod Ještědem zvolil hlavně proto, že cítil, že právě tady najde nejlepší podmínky pro rozvoj svých dovedností. „Teď se v každém případě soustředím jen a pouze na práci v Liberci. Vím, že si své místo musím vybojovat. Doteď jsem hrál juniorský hokej, sice na vysoké úrovni, ale pořád jde o nejdůležitější přechod v kariéře. Chci se tady od starších kluků naučit věci, které dělají jinak. A samozřejmě přicházím i za týmovým úspěchem a osobním rozvojem,“ dodává bývalý svěřenec Radima Rulíka ze stříbrného šampionátu v Kanadě 2023.

Ryšavý během tří sezon v dresu Moose Jaw Warriors z Western Hockey League zvládl 195 zápasů se ziskem 132 bodů (56+76), v mládežnických týmech české reprezentace odehrál 66 utkání s bilancí 32 bodů (20+12), v ročníku 2020/21 dostal od Vítkovic příležitost v šesti extraligových utkáních.

