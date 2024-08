Nadupaná obrana Sparty: totálně našlapáno. Mela o místa začala

Slibovat místa asi nepůjde. Buď si ho uhraj, nebo... Sparta si nechala tři beky, které by většina konkurentů psala jako svoje číslo jedna. Michal Kempný, Jakub Krejčík a Aaron Irving mají dovednosti i zkušenosti vést defenzivu. Aby to nebylo moc jednoduché, přivedla ještě čtvrtého, Valtteriho Kemiläinena z Tappary Tampere.

„Pokud jsme na trhu tak silní, že si můžeme dovolit mít sedm až osm silných beků, máme možnost sem přivést kvalitu? Využijeme to,“ říká Tomáš Divíšek, člen představenstva Sparty, který je zodpovědný za sport. Kemiläinen zmíněnou kvalitou je, měl by být. „Neměli jsme úplně ideální přesilovky. On vyhrál olympiádu, tituly ve Finsku, je to nadstandardní hráč, špílmachr,“ naznačuje šéf klubu, na jaké místo by měl dvaatřicetiletý Fin mířit.