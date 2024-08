Gólman na házenou? Tak to ne! Kasal (19) po návratu z USA chce chytat

Uděláte rozhodnutí a nemá cenu se patlat ve starých věcech, jestli nebylo lepší jednat jinak. Brankář Jan Kasal přesně tak ke své kariéře přistupuje. V létě 2023 kývl, že opustí Hradec a vyrazí do Ameriky. V klubu se nakonec řešily problémy s gólmany, třeba by došlo i na něj, talent z vlastní líhně. „Jasný, tohle taky už kolem mě několikrát padlo,“ přiznal. Teď je zpátky a zkusí se postupně nacpat do extraligy.

Před rokem seděl hradecký kouč Tomáš Martinec v kuchyňce s kávovarem. Když položil na stůl šálky s voňavým nápojem, mezi řečí zmínil, jak ho jedna věc mrzí. Těšil se na další progres brankáře Jana Kasala. „Pak tady je jeden gólmánek, ale bohužel taky odešel do Ameriky,“ vypočítával trenér.

Minimálně k prvnímu týmu by ho na tréninky určitě pozval. Nepůsobil naštvaně, spíš smutně, že brankář zvolil jinou variantu. „Chápu to. Ale když jsem říkal, jak jsem se rozhodl, respektoval to, za což mu hrozně děkuju,“ řekl Kasal. Po roce se situace otočila, z Ameriky se vrátil. Kromě tréninků s áčkem si i zachytal. Před týdnem si užil výhru 6:1 nad Fehérvárem.

„Trenérovi děkuju, že mi dal šanci na restart kariéry v Hradci,“ přidal Kasal. Jeho ročník v Americe vám dech nevyrazí, ale tak to u brankářů bývá často. Zvykají si, potřebují se prokousat hierarchií nahoru. Většinu sezony dělal dvojku v NAHL, což je druhá nejvyšší mládežnická soutěž v USA. Nejvýš je USHL, bokem pak univerzitní NCAA.

„Nerad o sobě říkám, kam se posouvám, jak chytám. To je na lidech tady v klubu, aby zhodnotili, jak na tom jsem,“ nechtěl se Kasal příliš pouštět do rozborů, co s ním sezona udělala. Ale co se týká životních zkušeností, přínos vidí prý extrémní: „Minimálně jsem se osamostatnil, měl jsem v týmu jednoho Evropana, Slováka Samuela Sisika, ale toho vytrejdovali pryč, takže jsem zůstal za mořem sám. Dalo mi to hodně, třeba i z pohledu, že se podíváte na místa, kam byste normálně nejeli. Hráli jsme třeba i na Aljašce.“

Ještě, než si poprvé zachytal za první tým Mountfield HK, nastoupil za juniorku proti Třinci. Taky vyhrál, ale uspět 7:6 je palba, kterou brankáře zrovna nepotěšíte. Mládežnický trenér gólmanů si pak rýpnul, že to pro Kasala vypadá na laso od házenkářského týmu. „V sezoně bych se tvářil asi jinak, teď to berete s humorem. Měl jsem pak samozřejmě motivaci mu ukázat, že se do žádné házené montovat nebudu,“ usmál se devatenáctiletý brankář.

Když měl rozebrat, jak vidí svoji sezonu v Hradci, nepřeskakuje: „Bude na trenérech, jestli mi dají ještě nějakou šanci nahoře. Ale plánem je, že bych se měl postupně přesunout k juniorce.“

Přitom musí i hlavou hlodat, co by se asi dělo, kdyby Ameriku nezkoušel. Během minulého ročníku kabinu A týmu postupně opustili Henri Kiviaho i Patrik Bartošák , hledal se gólman. Třeba by v té době padla volba i na Kasala. „Slyšel jsem, že kdybych zůstal v Hradci, třeba jsem se podíval už v minulé sezoně do branky áčka.“

Kdo ví, možná by teď Mountfield HK neměl vzadu dvojici Stanislav Škorvánek – Filip Novotný. Klidně mohl přivést jen jednoho a druhé místo by vzal talentovaný junior. Ale věci se vyvinuly jinak. Hradec má dva hotové gólmany, kteří jsou aktuálně dál než Kasal. „Oba jsou ostřílení pardálové, od kterých si vždycky máte co brát,“ ocenil příležitost. Sám počítá s tím, že jeho hlavní práce má být v juniorské extralize, Mountfieldu by chtěl pomoci do play off. A dál? „Rád bych někdy naskočil v extralize,“ pustil ven svoje přání.

