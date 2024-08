Sparta má revoluční dresy! Ústupek sponzorů, složité jednání i vysoká cena

Hokejová Sparta na veřejnosti premiérově ukázala dresy pro nadcházející soutěžní ročník. Přehledné, čisté, svým způsobem přelomové. Poprvé z nich totiž mizí obdélníkové ohraničení pod logy sponzorů, drtivá většina značek je navíc v jednobarevném provedení. Tomu však předcházely dlouhé diskuze. „Jednání bylo složité, partneři museli udělat řadu ústupků. Doufám, že to fanoušci docení,“ přiblížil pro deník Sport a iSport.cz šéf sparťanského marketingu David Dinda.

Před čtyřmi lety sklidilo mužstvo z hlavního města vlnu kritiky. Jeho zápasový úbor připomínal brazilský karneval, škarohlídi klub označovali za HC Billa. Logo tehdejšího titulárního partnera čnělo nad typickým „S“ na hrudi, na pohled působilo jako pěst na oko.

Tomu je konec. Pražané kráčí modernějším směrem, blíž k NHL, která sklízí obdiv za čistotu vizuálů. „Podařilo se to po dlouhých letech, dresu dopřáváme vzdušnost. Všechno dobře dopadlo, myslím si, že výsledek stojí za to. Dohodli jsme se skoro se všemi sponzory,“ uvedl Dinda.

Na požadavky Sparty nepřistoupila Komerční banka, která má sice jednobarevné provedení ve firemním logomanuálu, přesto pro rukávy extraligových klubů zvolila červenočernou variantu. A jelikož je partnerem marketingové agentury BPA, mužstva nemohou proti rozhodnutí banky nic namítat. Naopak na dresech Sparty chybí společnost Sencor, klub však o spolupráci stále jedná.

Do nových uniforem vedení investovalo jako nikdy předtím. Výrobní cena jednoho zápasového kusu se pohybuje kolem čtyř a půl tisíce korun. Jejich ušití si navíc bere čas, někteří hráči na ně teprve čekají. Také proto při předsezonním natáčení a fotografování v Holešovicích takový Vladimír Sobotka pochodoval na led se jmenovkou a číslem parťáka Pavla Kousala.

Prodyšný a maximálně odlehčený materiál má mužstvu dopomoci k lepším výkonům. Stejné moderní mundúry obléká třeba mistrovský Třinec.

„Nejvíc ze všech to pozná gólman,“ pochvaloval si výrobní změnu Jakub Kovář. „Doufám, že dres bude fungovat trošku líp, protože v posledních letech jsme je měli dost těžké. V O2 areně je teplo, na konci zápasu máte kolikrát kolem tří, čtyř kil na víc,“ rozebral brankář.

Provedení si s ostatními kolegy cení. „Je nádherné. Myslím, že toto řešení povede taky ke spokojenosti sponzorů. Fakt hezké,“ zasnil se Miroslav Forman. „Souhlasím, dresy jsou krásné. Mám radši rudé, ale bílé v kombinaci s černou jsou taky pěkné,“ doplnil Tomáš Hyka.

Kovář: Show dělat musíte

Pro posilu z Pardubic byl pondělní natáčecí humbuk pro potřeby pražské organizace premiérou. Z hokejistů se na několik hodin museli stát herci, kteří do čoček kamer předváděli gólové oslavy, ukazovali výrazy drsňáků, co se nikoho nezaleknou. Někteří se do role vžili hned, u jiných šlo znát, že jim víc sedí práce s pukem.

„Když člověk vidí narvanou O2 arenu, tu obrovskou kostku a lidi, kteří se přišli pobavit, tak je jasné, že jim show musíte nabídnout. Je to sice povinnost, ale pak to baví i nás. Je vidět, že se kluci občas ze střídačky na kostku podívají, zasmějou se,“ řekl Kovář.

Produkční štáb navíc předem vytipuje, kdo z mančaftu by mohl publikum nejlépe oslovit. „U extrovertů si děláme křížky, aby se brand líp obchodoval, ukázali jsme emoce,“ prozradil člen odpovědné agentury Go4Gold Aleš Hlavička. „Každý hráč je trošku svůj, v natáčení k nim musíte přistupovat i podle toho, jak se chovají na ledě. Všichni k tomu nicméně přistupují profesionálně,“ podotkl režisér spotů Martin Zahálka.

Hokejisty filmoval před pozadím s akcentem na jednotlivé čtvrtě hlavního města. Sparta na ně chce cílit v rámci dlouhodobé kampaně, opouští dřívější koncepty „Nezastavíš!“ a „Showtime“. Grafiky ukazují Karlín, Holešovice, Letnou, Riegrovy sady, Žižkovský vysílač nebo Petřín.

Na zpracování vizuálů se znovu podílel také profesionální fotograf Ondřej Pýcha, špička ve svém oboru, který nejčastěji pořizuje právě snímky sportovců. „Letos jsem měl volnější ruku. Hráči jsou zvyklí fungovat na povel, správně reagují. Dobře vypadající chlapi, které ještě podtrhneme svícením. Dělá se mi s nimi skvěle, sám jsem sparťan, ke klubu mám blízko,“ pravil Pýcha.

