Boss Tygrů Syrovátko: Do finančních soubojů s ostatními nepůjdeme

O možnosti konkurovat výdaji na hráče Pardubicím, Spartě a Třinci „Můžeme jen předjímat úroveň jejich rozpočtů, ale stoprocentně mohu říci, že my se toho nechceme zúčastňovat. Není to o tom, jestli můžeme, nebo ne. Pokud se někdo rozhodne, že ty peníze utratí, může je tam dát. Za nás říkám, že my to nechceme a dělat nebudeme.“ Liberecký boss Petr Syrovátko • Foto ČTK

O ročníku 2023/24, v níž Tygři vypadli ve čtvrtfinále se Spartou 0:4 „Poslední sezonu jsem nehodnotil úplně kladně a pozitivně z hlediska týmových výkonů, na druhé straně se nám povedlo do klubové historie přidat milníky individuální, ať šlo o nejlepšího střelce Kubu Rychlovského, jenž nakonec podepsal nováčkovský kontrakt do NHL. Je to velká vizitka nejen samotného hráče, ale i našeho klubu. Kubu jsme tu měli od nějakých třinácti, čtrnácti let. Utržili jsme i titul nejužitečnějšího a nejproduktivnějšího hráče soutěže (Tomáš Filippi), což je velký kariérní bonus. Pyšníme se i tím, že se nám daří zapracovávat mladé hráče, jako nyní byli Jaromír Pérez, Tomáš Galvas a Daniel Král. Na téhle práci chceme stavět.“ Liberecký útočník Tomáš Filippi • Foto ČTK

O třiceti letech v čele klubu „Uběhlo to velmi rychle, angažovali jsme i Davida Lukšů, abychom vytvořili podle mého názoru krásnou knihu. Měl jsem i krásný hovor s Pepíkem Jandačem, který byl u našeho postupu a vstupu do extraligy, ten byl do knihy vtažen rovněž. Jeho tchýně mu vedla výstřižky, přivezl s sebou čtyři sešity vzpomínek. Bylo to velmi působivé pročítávání. Je to kus historie, bylo hezké se otočit zpět za tou tygří cestou. Měl jsem obrovské štěstí, že jsem se dokázal obklopovat lidmi, kteří tu cestu dokázali našlapávat nebo dokonce určovat či vytvářet.“ Liberecký boss Petr Syrovátko • Foto ČTK

Kdy mu bylo při vedení klubu nejlíp a nejhůř „Titul (2015/16) bývá velmi často skloňován v té absolutní emoci, která přijde poté, kdy vyhrajete poslední zápas sezony. Podobné úlevné vydechnutí mám však spojené s výhrou 2:0 nad Mladou Boleslaví, díky níž jsme se zachránili. Honilo se nám všem hlavou, co se bude dít den poté, kdyby se to nepovedlo. Tehdejší sezona (2012/13) byla celá taková rozsekaná.“ Filip Pešán dovedl v roce 2016 Liberec k historickému titulu. Byl by vhodným trenérem i pro národní tým? • Foto Barbora Reichová (Sport)

O „stvoření“ Filipa Pešána z neznámého trenéra mládeže „Filip mi v zásadě imponoval od svého vstupu do organizace. Někdy v roce 2008 se vracel ze zahraničních cest a studií, nastoupil do pozice mládežnického trenéra. Filip se oproti ostatním lišil v tom, že chtěl některé věci měnit, sám si pro ně přišel ke mně říct. Představil mi celý koncept změn, řekl mi, že bychom se měli zaměřit na skauting, na vyhledávání a stahování talentů do Liberce, na nastoupení vlastní cesty, filozofie a budování identity. Měl myšlenku, že když hráči odsud posléze vystartují do světa, získáme přátelskou či morální vazbu k jejich pozdějšímu návratu. Filip se stal jedním z nejmladších trenérů extraligy, kdy jsem odvolával Dušana Gregora po špatném vstupu do sezony (říjen 2008). Následně Filip asistoval tři roky Jirkovi Kalousovi, a protože se poté ještě úplně necítil na prvního trenéra áčka, na základě jeho doporučení přišel Marian Jelínek. Byla to sezona (2012/13), kdy jsme udělali tři trenérské výměny, dokončoval ji Pavel Hynek v baráži.“ Trenér Liberce Filip Pešán • Foto ČTK

O kroku, kdy v lednu 2015 znovu dosadil Filipa Pešána na libereckou střídačku a tento tah až napotřetí vyšel „Tenkrát jsem byl velmi skeptický vůči různým manifestům (z tribuny), kdy naše zápasy začínaly skandováním: Pešán ven! Nebyl jsem přesvědčený, že zrovna tohle chci poslouchat. Výkon nebyl úplně mizerný, ale výsledky byly takové, které daný tým v danou dobu zvládal. Filip šel po této situaci na rok a půl do prvoligových Benátek, kde v mých očích perfektně splňoval roli šéfa týmu, který dobře fungoval pro potřeby našeho extraligového mužstva. Přišla další podivná sezona áčka (2014/15), kdy jsem odvolával Pavla Hynka, poté přišel Rosťa Čada, jenž sezonu nedotrénoval a na její konec přišel Filip. Odehráli jsme pod ním asi dvanáct, možná patnáct zápasů, přičemž Filip obehrál řadu mladých hráčů včetně Dominika Lakatoše. Což se pozitivně promítlo do následujícího ročníku, přišla úžasná sezona včetně titulu. Filip dokořenil to, co se manažerovi Ctiborovi Jechovi podařilo naskládat. Tým kolem Jánka Lašáka, Branka Radivojeviče, Martina Bakoše, Petra Jelínka či Lukáše Krenželoka získal navíc dvě perly v podobě Michala Birnera a Michala Řepíka. Pro Řepu úžasný moment, díky tomu, že se držel Birny, mohl zažít něco, na co od té doby pořád čeká… Plus Martin Ševc, na kterého tu vzpomínáme jen v dobrém. Vytvořil se velmi dobrý základ pro další tři, čtyři roky a pro naše další účasti ve finále.“ Trenér Liberce Filip Pešán • Foto Michal Beránek / Sport

O momentu, kdy po vyhazovu Filipa Pešána ze švýcarského Ajoie v prosinci 2022 jej vzal zpět do klubu „Tehdy jsme měli velmi přátelskou a otevřenou debatu s Patrikem Augustou, který ode mě dostal nabídku na budoucí spolupráci v roli sportovního či generálního manažera. Patrik tu absolvoval už pět sezon, jednu v roli asistenta a další čtyři jako hlavní. Patrik mi za nabídku upřímně poděkoval s tím, že se cítí být duší a chutí víc trenérem. O Vánocích toho roku jsme se dohodli, že si od Liberce odpočine. Filip se tenkrát vrátil o prosincové reprezentační přestávce, bavili jsme se o budoucnosti a v zásadě se domluvili, že na 99 procent bude o návratu přemýšlet. Tehdy měl s týmem dlouhou sérii porážek a trenérský život je takový, že i když v Ajoie nebyli s Filipem zcela nespokojení, podlehli dojmu, že je třeba aspoň něco změnit. Ve stejnou dobu, kdy jsme se domlouvali na případné spolupráci, tak byl řešený i v Ajoie.“ Neskrývaná radost libereckého trenéra Filipa Pešána po postupu do čtvrtfinále play off • Foto Michal Beránek / Sport

O faktu, že výnos z hokejových přestupů do zahraničí neobstojí ve srovnání s fotbalem „Nejde o lítost, jde o životní rozhodnutí a životní směr. Hokej miluji, vyrostl jsem na něm, dokonce se domnívám, že mu i trochu rozumím a dokážu se na něj podívat. Ekonomickou část odvíjím v jiné části svého života nebo pracovního dne. Pro mě je hokej úžasný relax, kterému se věnuji i s vědomím, že stojí velké peníze, s nimiž by se dalo nakládat úplně jinak. Přesto to nepovažuji za ztracené peníze, nepovažuje to za ztracené peníze ani můj společník. Jde i o něco jiného. Rukama nám tu během dvou, tří sezon projde 300 nebo 400 dětí, rodiče svým dětem dávají naději, utrácejí, my jim poskytujeme prostor ke kultivaci, a pokud vytvoříme partu, dovolím si tvrdit, že vytváříme lepšího člověka. A to je smysl výchovy. Ano, do extraligy vychováte dva, tři, čtyři hráče, ale ostatní vědí, co je parta a směr, neproflákají vám den s prominutím někde pod obchoďákem a kravinami. My všichni rodiče dobře víme, kolik různých špatných variant existuje. Hokej se snažíme dostávat z úplně červených čísel marketingem, péčí o fanoušky a podobně. Kdyby toto bylo posílené naší stávající schopností vygenerovat hráče pro NHL a získávat víc než 250 tisíc dolarů odstupného, zkrátka kdyby v hokeji lítaly sumy jako ve fotbale, tak bych to bezpochyby uvítal.“ Tomáš Galvas v dresu Liberce • Foto ČTK / Petrášek Radek

Kde chce vidět Tygry za 5 až 10 let „Chci pokračovat v cestě s mládeží, zdokonalovat trenéry, vytvářet prostor a prostředí, do kterého se budou vracet rádi všichni ti, kteří odsud odešli a určovali směr sportovní i životní. Víme, že máme venku spoustu kluků ve velkých ligách a přejeme si, aby se jednou chtěli vrátit do Liberce. Aby nám pracovní prostředí zase vylepšili. Investujeme prostředky do kabiny, do zázemí, aby se tu hráči cítili dobře, pokud tu tráví šest až osm hodin denně. Aby, když nemůžeme vyhrávat finanční souboje, tak aby sem dotyčný šel za atmosférou, kterou může sám spoluvytvářet. Toto bychom tu rádi rozvíjeli a ve výsledku sami sebe zdokonalovali. Abychom tu zkrátka naráželi na stále chytřejší lidi, kteří mají chuť sami sebe a své okolí posouvat dál.“