Zralá Kometa. Zkušenost je výhodou, říká kouč. Absence dvou útočníků

Mládí vpřed? V Kometě je na forhontě spíš zkušenost. V kádru kouče Kamila Pokorného je hned čtrnáct třicátníků, z toho osm útočníků, pět obránců a jeden gólman. Věkový průměr atakuje právě třicet let. I z těchto čísel vychází, že se postavil tým pro okamžitý úspěch. Tím by byl postup do semifinále, kde Brno v posledních pěti letech chybělo. „Zkušenost byla vždycky výhodou,“ mínil Pokorný. „Jsme nachystaní a těšíme se,“ ujistil kapitán Martin Zaťovič, nejstarší člen výběru (39 let).

Kometa rozjede sezonu ve středu doma s Libercem. Půjde do ní dobře naladěna, neboť ve finále přípravy rozsekala Slovan Bratislava 5:0, Olomouc 3:0.

Brankář Michal Postava potvrdil roli jedničky, kterou si uzmul po odchodu opory Dominika Furcha do Mladé Boleslavi. Mladík, jenž předtím zářil v prvoligovém Přerově, podle informací isport.cz. přechytal juniora Jana Kavana (má vyřízené střídavé starty do Prostějova) a slovinského veterána Gaspera Krošelje. Ten začne jako dvojka. Po nemoci už je fit, stejně jako útočník Andrej Kollár. „Máme tři výborné gólmany, Káva (Kavan) to dokázal už v prvním kole, kdy vychytal body Prostějovu. V jeho věku není žádná potupa, že chytá pravidelně druhou nejvyšší soutěž. Není to tak, že bychom ho odložili,“ zmínil trenér Pokorný, jenž hierarchii na klíčovém postu neodhalil. „Chytat může kdokoliv,“ dodal pouze.

Start ročníku nicméně nestihnou křídelníci Zdeněk Okál a Tomáš Rachůnek, kteří jsou už delší čas na marodce. I tak je slovenský reprezentant Kristián Pospíšil optimistou. „Tento mančaft má velkou sílu, ať už do obrany nebo do útoku. Máme hodně lídrů, dost hráčů, kteří odehráli mnoho zápasů ve velkých ligách. Náš tým má také velkou sílu z hlediska zkušeností, ale také hokejového umění,“ prohlásil útočník po závěrečném pokoření Olomouce.

Ve středu absolvuje Kamil Pokorný extraligovou premiéru v roli hlavního trenéra. Nervózní ve svých sedmapadesáti letech nebude, s hokejem už něco zažil. I dřív v Kometě, kde působil v titulových sezonách jako asistent. „Možná na mě bude trošku víc vidět, ale jde o týmovou práci. Dnešní hokej jeden člověk nezvládne. Je potřeba mít kolem sebe kvalitní tým a ten mám,“ upozornil. „Chceme hrát kvalitní hokej, potěšit naše famózní fanoušky a bezpečně postoupit do play off,“ nastínil cíle navrátilec z prvoligové Třebíče.

Příležitost pro juniory

A co ti mladí, nadějní junioři? Podle Pokorného klidně můžou v sezoně dostat šanci. „Kometa má takovou mládež, že jsme schopni si vyzobnout hráče, který bude hrát kvalitně a plnohodnotně naskočí do sestavy,“ uvedl.

Ve středu proti Bílým tygrům by měli být benjamínky kolektivu útočníci Jakub Kos a Maroš Jedlička (oba 21 let). „Na přestavbu kádru teď nemyslím, jsem rád, že mám v kádru hráče, kterým věřím,“ reagoval Pokorný. „Podívejte se, jací hráči bývají nahoře v bodování a táhnouu týmy: Zkušenost určitě není na škodu. Mládí, které máme v týmu, do toho zase přinesou dravost, drajv. Myslím, že chemie v mužstvu bude dobrá,“ přál si.

Kádr částečně stavěl i nový sportovní manažer Tomáš Vincour, jenž po minulé sezoně ukončil aktivní kariéru. Nyní funguje jako spojka mezi šatnou a vedením. Rovněž má na starosti komunikaci se zahraničními hráči. Roky působil v zámoří, angličtinou mrská skoro jako rodilý Američan. Pro cizince, co přišli, je dobrý parťák. Všechno jim zařizuje,“ poukázal Zaťovič, který je paradoxně o šest let starší než jeho nový nadřízený. Přesto si opět vybojoval místo v sestavě a na konci ledna by měl oslavit čtyřicítku jako stabilní extraligový hráč. „Měli jsme teambuildingy, kabina je pohromadě,“ pochvaloval si kapitán Komety.

