Jandačova vítězná premiéra. Můžu si od něj hodně vzít, říká „soused“ Veber

Josef Jandač si poprvé od roku 1994 odpočinul od trenérského řemesla. Hokej sledoval zpovzdálí a občas ho i glosoval. Řešil však i nepříjemné rodinné záležitosti s vážně nemocnou sestrou. Po více než dvouleté pauze v létě kývl na nabídku plzeňského bosse Martina Straky, k nové výzvě si vzal na pomoc kamaráda i souseda Jiřího Vebera.

V prvním kole přijela Plzeň do Vítkovic, kde shodou okolností Veber v uplynulé sezoně působil. „Až po více zápasech můžeme hodnotit, jak nám to s Pepou půjde. Když budeme úspěšní, bude to dobré,“ věděl Veber. „Nikdy předtím jsme ale spolu nedělali. V práci je to vždycky trošku jiné, což teď poznávám. Je to ale zkušený trenér, můžu si od něj vzít hodně.“

Komplimenty na adresu bývalého kouče Sparty, Pardubic, Českých Budějovic či ruského Magnitogorsku házel i brankář Nick Malík, který se do Česka vrátil po tříleté štaci ve finském KooKoo.

„Je to super kouč s mnoha zkušenostmi. Na začátku to bylo těžší, byl na nás přísný, ale to je dobře. Chtěl nás dostat do kondice a pracovní morálky. Ale teď už je to všechno v pohodě,“ usmíval se syn asistenta třineckých Ocelářů.

Nové trenérské trio Škody nemohlo pro začátek ročníku počítat s Jakubem Lvem nebo Janem Piskáčkem. Zatímco klíčový útočník si odpykává trest z jarního play off, Piskáček marodí.

Absence ale Západočechy od prvního vítězství nezastavily, byť to na bodový zisk z jejich strany dlouho nevypadalo. V první třetině se na trestné lavici dvakrát objevil Rubins, kterého brzy doplnil Malák. Přesilovku pět na tři vzápětí potrestal Jindřich Abdul.

O pár sekund později bylo v Ostravě ještě veseleji, avšak trefa Rihardse Bukartse kvůli kopnutí nakonec neplatila. „Vstup do utkání jsme neměli ideální. Udělali jsme stupidní fauly, kterými jsme Vítkovice dostali do hry. Bylo pro nás důležité, že jejich druhý gól neuznali. Pak jsme si pomohli přesilovkami,“ těšilo plzeňského kouče.

V dalších průběhu se hosté objevili za katrem už pouze dvakrát. Když ale rozhodčí vyloučili vítkovického hráče, Plzeň byla okamžitě připravená trestat. Ve druhé třetině slavil Dominik Simon, v závěrečné naopak Tomáš Mertl.

Za stavu 2:2 se šlo do prodloužení, které po necelých dvou minutách rozhodl Igor Merežko, ukrajinská posila ze Spišské Nové Vsi. Vítkovice tak stejně jako před rokem úvodní zápas prohrály, po loňském výprasku 2:6 od Karlových Varů tentokrát nestačily na Plzeň.

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE