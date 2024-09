Tomek po první trefě: Cením si každé možnosti ve Spartě. Jágr? Pořád skvělý

Jeho premiérový ligový gól ponese hořkou pachuť. Nadaný sparťanský obránce Tomáš Tomek šel zarputile za pukem a nadvakrát ho úspěšně procpal přes kladenský val. V tu chvíli Pražané snížili na 2:3 a doufali, že by stíhací jízda ve třetí třetině ještě mohla dopadnout. „Věřili jsme, tlačili se do branky, ale bohužel to nevyšlo,“ pokrčil rameny zklamaně mladý zadák. Přesto si odškrtl vytouženou kariérní metu.