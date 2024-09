Tamáši vidí lepší Hradec: Dovedeme být dominantní a nedat ani metr

Dát gól v oslabení je mentální vzpruha, která vás vystřelí do vesmíru. Alex Tamáši vymyslel v početní nevýhodě trefu pro Jordanna Perreta. Vesmír se pro Hradec dostavil, ovšem jen na chvíli. Vedení 3:2 nakonec Mountfield neudržel. Prohrál s Libercem 3:4 po nájezdech. „Jestli s tímhle budeme pokračovat, body přijdou,“ věří slovenský útočník. Jeho tým udělal první zápis do tabulky.

Bodová nula zmizela. Aspoň důvod k malé radosti?

„No... Ale ano, tohle povzbuzení je. Jen bych řekl, že jsme měli proti Liberci navrch. Myslím, že jsme dominovali, výhru bychom si zasloužili.“

Sedí dojem, že jste vypadali herně nejlépe v sezoně?

„Určitě, jdeme nahoru. Ještě pár detailů potřebujeme dotáhnout, hlavně koncovku.“

Proti Liberci možná stačilo ještě chvíli udržet vedení 3:2, které jste získali ve vlastním oslabení. Rozehráli jste ho skvěle, skákala tam jedna šance za druhou. Mohlo se tady všechno zlomit?

„Tohle je škoda. Bohužel se tam Lantoši rozběhl, všichni víme, že když dostane kotouč do plné jízdy, jde sám do branky.“

Dovedl byste rozebrat, jak jste narýsoval v oslabení gól pro Perreta?

„Viděl jsem, jak Lanty zavážel puk, trochu ho znám. Vím, co po přechodu dělá, tak jsem trochu cheatoval, že bude dávat kotouč sem. Byl jsem u hráče blízko a vypíchl mu puk. Podařilo se mi ho následně ubojovat. Věděl jsem, že Jordi jede se mnou, ale zase jsem přesně nevěděl, kde je. Tak přišla myšlenka, že udělám obránci kličku a hodím mu puk mezi nohy. Měl jsem nakonec kliku, protože od brusle se puk odrazil k Jordimu. Dal parádní gól.“

Bylo cítit před Libercem už nějaké menší napětí, že body je potřeba začít sbírat?

„Za tři týdny se odehraje devět zápasů, letí hrozně za sebou. Říkali jsme si, že body důležité jsou. Ale zase nemá cenu se tím extra zaobírat, že jsme v prvních dvou kolech nic nezískali, máme na čem stavět. Proti Liberci jsme potvrdili, že dovedeme být dominantní a soupeři nedat ani metr ledu. Pokud s tímhle budeme pokračovat, body přijdou, když zvládneme proměňovat šance.“

V minulé sezoně jste měli hodně menších a rychlých hráčů vepředu. Musí si hradecký hokej s Dmowskim, Pourem nebo Batnou ještě do sebe trochu sednout?

„Noví kluci, kteří přišli, jsou taky dobří bruslaři. V ofenzivní zóně je to cítit, vyhráváme víc soubojů. Až si na sebe zvykneme ještě víc, bude to super.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:04. Pour, 39:48. Pláněk, 43:44. Perret Hosté: 10:35. Melancon, 22:29. Vlach, 45:11. Lantoši, . Flynn Sestavy Domácí: Škorvánek (F. Novotný) – Freibergs, Mudrák, Kalina, McCormack, Pavelka (C), Pláněk (A), Bučko – Perret (A), Estephan, Batna – R. Pavlík, Jergl, Miškář – Dmowski, Tamáši, Šťastný – A. Novotný, Štohanzl, Pour – Chalupa. Hosté: Kváča (Král) – Ivan, Krutil, Aubrecht, Melancon, Derner, Galvas, Petrovický – Ryšavý, Filippi, Faško-Rudáš – Flynn, A. Musil, Lantoši – Vlach, Jansa, Kel. Klíma – Handl, Petrovský, Peterek. Rozhodčí Kika, Květoň – Hynek, Dědek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3 589 diváků