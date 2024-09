Hrabík po duelu s Plzní: Změnili jsme přístup. Nic nepřijde lusknutím prstu

Za vítězstvím jste šli velmi sebejistě. Co k němu vedlo?

„Myslím, že jednoznačně přístup. Tohle jsme změnili oproti posledním dvěma utkáním. Bylo to vidět a takhle musíme pokračovat.“

V čem jste změnili přístup? Co bylo motorem, že jste vyhráli s nulou a dali pět gólů?

„Kořen (Josef Kořenář) byl vynikající, jinak nebudu úplně konkrétní. Ale my jsme potřebovali zlepšit úplně všechno. Začít od úplného základu a povedlo se nám to. Byla tam skvělá energie a tak to má vypadat.“

Pro vás byl zápas asi speciální. Chtěli jste ukončit porážky, nakopnout se, navíc jste se vrátil do Plzně, kde jste působil téměř dvě sezony...

„Je to klišé, ale říká se, že dobrý tým třikrát neprohrává. To v kabině určitě padlo. My jsme věděli, jak důležité utkání to bude. O to víc jsme rádi, že jsme to zvládli. Na Plzeň mám jen dobré vzpomínky. O to je sladší, že si odvážíme tři body.“

Na začátku jste ale působili ještě svázaně, odstartoval vás první gól a ve druhé části jste byli lepší.

„Důležité bylo, že jsme v první třetině hráli jednoduše. Nic se nestane lusknutím prstu. Věděli jsme, že musíme hrát poctivý hokej, dávat puky za ně, dobře napadat a že se to časem zlomí. Spadly nám tam i nějaké góly a díky nim a skvělému Pepovi v brance jsme vyhráli.“

Plzeň je nepříjemný soupeř, na jejím ledě se špatně hraje, všechno stojí proti vám. Jak jste se ve své situaci chystali na tohle?

„Plzeň hraje nepříjemný, bruslivý hokej, jsou tu dobří fanoušci. Jeli jsme sem s pokorou. Jsme rádi, jak to dopadlo. Stejně pokorně půjdeme do dalšího zápasu.“

Změnili jste úplně všechno, i lajny, což taky zabralo, co myslíte?

„Dobrá práce trenérského štábu. Tady jsou všichni natolik kvalitní, že nezáleží, kdo s kým hraje. Důležitá je jen komunikace, protože těch tréninků nebylo moc. Ale myslím, že to vypadalo dobře a musíme takhle pokračovat dál.“

Co bylo za problém, že jste proti Kladnu a Karlovým Varům byli jak svázaní?

„Je pořád začátek ligy, to se prostě stane. My hlavně musíme tohle přenést do dalších zápasů a věřím, že když budeme hrát takhle, budeme vyhrávat. Co bylo, bylo, už je to za námi. To samé platí teď. Do půlnoci budeme slavit a ve čtvrtek máme další důležitý zápas. Budeme se na něj od zítřka připravovat a chceme k němu přistoupit úplně stejně."