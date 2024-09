Kohout: Dva góly jako za celý rok? Neřeším to. Převyšuje týmový úspěch

Žádná panika, nejhorší start do extraligové sezony to pro Olomouc nebude. Mora smazala nulu v tabulce a potvrdila, že doma proti Motoru umí. Premiérové body v sezoně trefil Martin Kohout, dvěma góly se již v září dostal na bilanci z minulého ročníku. To byl ještě hráčem brněnské Komety, teď už je pravým „kohoutem“. Nomen omen jak se patří!

Kolikrát jste slyšel tyhle narážky, že jste díky svému příjmení a maskotovi olomouckého klubu konečně na správném místě?

„Natočili jsme s kolegy z marketingu i takový videoklip, ale tím bych to uzavřel. (úsměv) Nicméně vyvolávaní fanoušků po utkání jsem si užíval. A taky už mi trochu docházely nápady, když jsem musel staršímu synovi vysvětlovat, proč ho po prohraném zápase nemůžu vzít do kabiny. Konečně!“

Úleva po premiérové výhře je na vás viditelná.

„Víceméně asi ano, už to bylo hraniční. Všichni jsme věděli, že je třeba body získat. Jakkoli. Částečná úleva ano, ale ještě není konec. Jelikož první tři zápasy nevyšly, i když hra v určitých zápasech nebyla zlá, psychicky to nebylo jednoduché pro nikoho. Když se člověku nepovede začátek, o to víc pak chcete, ale ono je to právě napak těžší. Proto jsme se chtěli soustředit hlavně na naši hru. Minule jsme měli výpadky, ale když budeme dělat, co máme, dopadne to takhle. Vždycky vyplave někdo, kdo dá gól.“

Vy jste gólově vyplaval dvakrát a vyrovnal tím tak svou bilanci z minulé sezony.

„Ale spokojený určitě nejsem. Co bylo loni, bylo loni. Doufám, že letos to bude vypadat trochu jinak. U první trefy v oslabení jsem měl velkou touhu do toho kopnout a zkusit to na beka, který couval, a pak i na gólmana, který stál trošku u druhé tyčky. Chtěl bych poděkovat celému týmu, ale hlavně Michalu Kuncovi. Jen jsem do toho plácnul a skončilo to v prázdné bráně.“

Máte v hlavě, že byste se chtěl v Olomouci dostat opět na dvouciferný počet gólů jako dřív v Karlových Varech?

„Každý útočník chce skórovat, bodovat, ale postupem věku jsem od toho trochu opustil. Neřeším to. Vím, že podle čísel je hráč samozřejmě hodnocený, ale u mě převyšuje týmový úspěch před nějakým individuálním kanadským bodováním. V tomto ohledu jsem tady našel super kluky, kteří to mají stejně. Znám je, vím, že proti Olomouci se nikdy nedalo prosadit, natož dojet do útočného pásma.“

Ale v první lajně se vám zalíbilo, ne?

„Očividně je to dobrý... (úsměv) Upřímně, nějakou změnu to asi chtělo. Se Silvou (Kuskem) jsem odehrál snad jen jednu třetinu v přípravě a s Kánisem (Káňou) žádnou. Po jednom tréninku jsme šli na věc, ale myslím, že na této úrovni by si hráči měli dokázat vyhovět.“

