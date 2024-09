Dáváme málo gólů, zlobil se Čacho po derby. Zarputilé Vítkovice jsou druhé

Na domácí vítězství v ocelářském derby čekali více než dva a půl roku. Poslední vítkovický skalp úřadujících mistrů v dějišti tří světových šampionátů dosud pamatovali ze současné soupisky pouze Roberts Bukarts, Marek Kalus a Lukáš Kovář, nově se k nim ale přidal celý zbytek týmu. Urputný zápas, který místy připomínal play off, Ostravané zvládli 2:1 v prodloužení. „Pro nás mají dva body obrovskou cenu. Bylo to bojovné utkání, ve kterém se oba týmy vydaly. My jsme byli zarputilí a hráli na hranici obětavosti,“ chválil vítkovický asistent Vlastimil Wojnar.