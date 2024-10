První zářez pro Škorvánka. Musel si zvykat, že není v ohni: S tím počítám

Ale stejně muselo být hodně sladké mávat po zápase na fanoušky s první nulou a první výhrou v extralize, ne?

„Jasně, hlavně celý tým podal výborný výkon. Pro mě to byla výhra po dlouhé době, neměl jsem žádnou ani v přípravě. Bylo už na čase, aby přišla, cítil jsem to já, i celý tým, že potřebujeme vyhrát zápas s nějakým lepším skóre. To se nám proti Plzni podařilo.“

Trápilo hodně, že výhra nepřicházela?

„Pro psychiku to jednoduché není. Snažíte se na podobné věci nemyslet a mít čistou hlavu do každého zápasu. Ale při vyrovnaném stavu nebo těsně před koncem je to těžké. Myslíte, že konečně by to mohlo vyjít. Moc mě těší, že už se to povedlo.“

Není trochu specifické, že na brankáře v Hradci půjde třeba 15-20 střel a on je musí chytit? Pod palbou tady asi nikdy nebudete, to spíš soupeř.

„Je to velmi specifické. Ale vůbec to neberu jako výmluvu, už počítám s tím, že takhle bude vypadat každý zápas. Možná, že tady je výkon ještě víc o hlavě, než když na vás míří 35 střel. Tam se do zápasu dostanete lehce, tady na vás jde pět střel za první třetinu a vy musíte být stoprocentní. Počítám s tím a věřím, že už všechno bude fungovat.“

Myslel jste někdy kolem padesáté minuty, že je důležité k výhře rovnou utrhnout i nulu?

„Myslel jsem na to, za stavu 4:0 jsem si říkal, že je hlavní, že přijde výhra. Bylo by už jedno, kdyby zápas skončil 4:1, ale hodně jsme potřebovali tady doma uspět, nakopnout to a odrazit se z posledního místa.“

Ideální scénář je, že někdy v prosinci si budete říkat, jak zápas s Plzní všechno zlomil a od té doby Hradec nemusel vůbec sledovat dno extraligové tabulky?

„Přesně tak, hráli jsme velmi dobře dozadu. Soupeř neměl ani protiútoky, což nás v předešlých zápasech trochu trápilo. Bušili jsme, bušili, soupeř měl tutovky nebo přečíslení. To teď chlapci nedovolili, hráli skvěle. Je to jejich nula.“

