Vary tápou, nejhorší start za šest let. Černoch: Brno je životně důležité

Oproti minulým rokům nevídaně zvedly rozpočet, není to tak dlouho, co si Karlovy Vary musely vystačit se 70 sezonními miliony. Pro ročník 2024/25 vyšplhají celkové výdaje na 155 milionů korun. Za to se očekává výrazná proměna na ledě, propsaná do tabulky. Což se děje, jenže k horšímu. Západočeši vyrazili s nejhorší bilancí za posledních šest let. Proč?