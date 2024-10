ONLINE: Dynamo - Litvínov 0:0. Liberec u mistra srovnal z 0:3 na 3:3!

Páteční večer nabídne pět zápasů 8. kola hokejových Tipsport extraligy, které by mohlo promluvit do osudu některých trenérů. V nejisté pozici se nepochybně nachází kouč Pardubic Marek Zadina, který by s Dynamem tento víkendu nutně potřeboval zlepšit herní i výsledkový dojem. Doma čelí Litvínovu. Pro Pavla Pateru na střídačce posledních Karlových Varů je důležitý domácí duel s brněnskou Kometou. Na programu je rovněž souboj Mladé Boleslavi se Spartou, představí Liberce v Třinci či střet Olomouce s Hradcem Králové. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.