Co brzdí Kulicha, Dominátor zní pokrytecky. Kdo by měl vést Dynamo?

Pražskou návštěvou zahájila nejslavnější hokejová liga nový ročník. A mohl u toho být i talentovaný český útočník Jiří Kulich. Tímto tématem Zimák začíná.

Ačkoli je Kulichovi teprve 20 let, doma i v zámoří se od něj hodně očekává. On to ví a potřebuje na to mít správně nastavenou hlavu. Zatímco Zbyněk Irgl je v nynějším hráčově „stavu“ skeptický vůči tomu, aby pravidelně NHL hrál, Radek Duda dopodrobna řeší, co mladý kanonýr potřebuje zlepšit, aby ve velké konkurenci obstál. „Musí být na ledě větší hajzl,“ říká natvrdo a svůj pohled dál a dopodrobna rozvíjí. Ke Kulichovi má hodně blízko, v létě jej trénuje. Takže ví.

S cestou Buffala do Prahy souviselo i tvrdé stanovisko legendy Sabres Dominika Haška. Ten už delší dobu bojuje proti NHL s názorem, že liga v podstatě podporuje válečný konflikt Ruska na Ukrajině, kde podle Haška kvůli postoji šéfům NHL umírají nevinní lidé včetně dětí.

Na tohle téma bývalý skvělý gólman vydal velmi ofenzivní stanovisko, s nímž například Irgl absolutně nesouhlasí. A dává za příklad, kdy Hašek dělal NHL reklamu zahajováním lednového utkání mezi Sabres a Blackhawks. „Něco vykládá, kritizuje NHL a pak když se tam může zviditelnit, tak jede a nevadí mu to?“ nechápe vicemistr světa z Rigy.

Do třetice největším a nejdelším předmětem Zimáku je situace v Dynamu Pardubice. „S kýmkoli ses bavil po republice o Pardubicích, všichni brali, že je trenérské složení výhodou pro všechny ostatní. Miloš Hořava? Strašně ho mám rád, strašně ho uznávám, ale když do toho půjde sám jako hlavní trenér, zvládne to? Vždycky k sobě potřebuje trenéra na stejné úrovni,“ míní Irgl na adresu uvažovaného kouče, jenž ovšem napoprvé odmítl. „Nemůžete pořád měnit trenéry jako trenky,“ vadí Dudovi.

Ten vidí za neurovnanými výkony Dynama i absenci rychlosti hráčů a vůbec herního systému. Vady pak vidí ve složení defenzivní složky, kde při absenci Petera Čerešňáka nevidí jediného ofenzivně laděného beka s širokým repertoárem dovedností.

A samozřejmě padá spousta nečekaných tipů na Zadinova nástupce. Jaké? Dozvíte se v Zimáku, kompletní díl najdete na www.zimakpodcast.cz a v sekci Premium na iSport.cz.

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE