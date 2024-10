Ostrý loket, trest ve hře. Pour dovršil zkázu Hradce: Nechtěl ho zrakvit

Už předzápasová bilance nasvědčovala, že se ve středních Čechách chystá lítá rvačka. Hned třiadvacet z předchozích 51 vzájemných zápasů skončilo remízou po základní hrací době. Smírný stav platil až do 48. minuty i ve čtvrtek, nakonec ho ovšem dorážkou z mezikruží zlomil Buchtele. Po přesunu ze Sparty zaznamenal vůbec první bod na nové adrese.

„Snažil jsem se nevěšet hlavu, i když to bylo těžké. Tlak ze mě spadl, čekání trvalo déle, než jsem si myslel. Spoluhráči mi pomáhali, do šancí jsem se dostával,“ popsal osobní soužení v úvodu ročníku vytáhlý útočník.

K rozdílovému zásahu mu hodně pomohl navrátilec Lakatoš, který při předchozím střetu s lídrem z Litvínova scházel. Právě s ním Buchtele sehrál smrtící signál. Rána exvítkovického střelce se odrazila od brankové konstrukce, puk se však Bruslařům podařilo bleskově uklidit. Leckdy kontroverzní forvard přidal už devátý bod v probíhající základní části.

„Laky je rozdílový hráč, silný v osobních soubojích. Každý tým je rád, když mu takový typ hokejisty nechybí,“ cenil si rychlého comebacku trenér Richard Král. „V mužstvu je cítit, má perfektní zakončení, tolik šancí na gól nepotřebuje. Silný faktor v naší sestavě,“ potvrdil Buchtele.

Už předtím asistoval jiný uzdravený marod Alex Lintuniemi, který byl u srovnání Petra Čajky na 1:1. Posila ze Švýcarska zaznamenala čtvrtý zásah v sezoně, aktuálně vykazuje stejnou bodovou produkci jako její bývalý parťák z Rapperswilu Roman Červenka, toho času forvard Pardubic.

Mladá Boleslav se znovu vzchopila až po prvním inkasovaném gólu. Hradec kousal, byl nebezpečný. Kvalitním pohybem si vynucoval vhazování v útočném pásmu a také početní převahy. Zahrál si zkrácenou přesilovku pět na tři, na níž se postavil šestnáctiletý Adam Novotný.

Jenže víc než jednu branku z hole zadáka Graemeho McCormacka Mountfield nevytěžil. Další velkou šanci Tomáše Pavelky zhatil nataženou holí Aleš Čech. Na pozici rozehrávače navíc Východočeši stále postrádají dispečera Jérémieho Blaina.

„Přesilovky nám nejdou, potřebujeme si v nich pomáhat víc, optimální složení hledáme. I proto dostal Adam příležitost. Jde o mladého hráče, jsme rádi, že se nám neustále zlepšuje. Pořád na sobě musí pracovat,“ vysvětloval hlavní trenér hostů Tomáš Martinec.

Jeho svěřenci pak Boleslavi sami nabídli zbytečnými zákroky početní výhody. Tu nejdelší zprostředkoval Jakub Pour. Křídelníkův loket před koncem druhé části vyletěl do tváře Petra Gewieseho, který se pak v předklonu stěhoval z ledu. Jedna z kritických chvil zápasu.

„Když si to shrneme, měli jsme za deset kol už třikrát trest na pět minut, což je šílené,“ zlobil se někdejší plejer Boleslavi David Šťastný, stále čekající na gólové procitnutí. „Tentokrát jsem zákrok neviděl, ale myslím si, že Kuba nechtěl hráče zrakvit, jak to bývá při podobném trestu.“

Gewiese se do hry vrátil, stejně jako zarputilost Hradce. Přesto Mountfield nedokázal odvrátit další ztrátu a trápí ho nejhorší vstup do soutěže v aktuálním tisíciletí. „Bojovnost neztrácíme, šlo to vidět, nevzdali jsme nic, makali jsme. Jenže po těžkém zápase, který bolí, se nemáme čím napumpovat. Nepřichází energie za získané body,“ tížilo Šťastného. BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE Mountfield HK Vše o klubu ZDE