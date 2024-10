Čajkovičův dvougólový debut: Měli jsme pořád bušit, tři body by byly víc

Hrálo se neuvěřitelně rychle, bylo obdivuhodné, co oba týmy na Hlinkově stadionu předvedly. „Věřím, že nešlo jen o výstřelek po zranění a jeho hra bude nadále konzistentní,“ poznamenal o slovenské posile trenér Karel Mlejnek. Verva zásluhou Maxima Čajkoviče nad Spartou vedla, v polovině třetí části se opět jeho zásluhou přiblížila na rozdíl jediného gólu. Dotahovala se, ale nedotáhla.

Po těžkém boji jste vyšli naprázdno. Jak zápas hodnotíte?

„Je to škoda. První třetina byla velmi rychlá, snažili jsme se dělat, co jsme mohli, abychom jejich obránce dostali pod tlak. Fungovalo to. Ve druhé části jsme na chvilku vypadli, což se nám nemůže stávat. Potom to vypadá tak, že dostaneme tři rychlé góly a musíme dohánět. Musíme si dávat pozor, aby se nám to nestávalo a seděli jsme na hřbetě koně celý zápas.“

V první třetině jste soupeře přestříleli, pak dali gól. Ve druhé byl poměr 6:16. A Sparta otočila. Čím si to vysvětlujete?

„Nevím, zda jsme se uspokojili, na pár minut jsme vypadli. Když vedeme na střely a máme stále tlak, musíme pořád bušit, ať jde o Spartu nebo kohokoli jiného. Musíme pořád jít, abychom je stavěli na paty a měli výhodu.“

Jak s vámi zatřásl gól na 1:2 při vlastní přesilovce v půlce zápasu?

„Nebyl to nejšťastnější moment. Ale jsme silný tým, vedeme tabulku. Musíme se rychle oklepat a jít dál, jako by se nic nestalo. Je to hokej a takové věci se bohužel stanou. Musíme stále makat, abychom se i těchto chyb vyvarovali.“

Rozhodilo vás to?

„Ano. Ale i když přijde takhle těžký moment, musíme hned naskočit zpátky, kde jsme byli.“

Jak jste spokojený se dvěma góly ve svém prvním zápase na ledě Litvínova?

„Víte co, mohl to být kdokoli jiný. Mně to tam dvakrát padlo. Jsem rád, že se to povedlo, ale víc by mě těšilo, kdybych nedal žádný gól a vyhráli jsme. Se soupeřem jako Sparta by tři body byly cennější než dva góly. Kdybychom zvítězili, měly by i ty góly sladší příchuť. Porážka je dost trpká a mrzí nás. Měl jsem přidat ještě jeden gól. Nebo hrát líp, abychom zápas zvrátili v náš prospěch.“

Obě trefy byly hezké, před první jste vzal puk Chlapíkovi a zakončil přesnou střelou švihem.

„Trošku mě v první třetině provokoval. Ukázal jsem mu, že to nemusí dělat. Ale ne… Dopustil jsem se chyby na modré čáře, musel zabrzdit, backcheckovat. Naštěstí se mi povedlo ho doběhnout, zvednout mu hokejku. Viděl jsem Davida Kašeho, odvedl skvělou práci, že šel přímo do brány a gólmanovi způsobil dilema, zda budu nahrávat nebo střílet. Celou dobu jsem se díval, že mu puk pošlu, což byl první nápad. Ale potom jsem viděl, jak jde brankář na druhou stranu a otevřela se mi lapačka. Tak jsem mu to tam hodil.“

Litvínov prohrál potřetí za sebou. Je to varováním po vítězné sérii, kterou jste předtím měli?

„Nemyslím si. Všechno byly těsné prohry, v zápasech jsme měli světlé momenty, kterých jsme měli využít. Stejně tak tam byly věci, z nichž se poučíme. Tři prohry v řadě nás určitě netěší. Ale je začátek sezony, máme před sebou ještě 42 zápasů. Takže jdeme dál a další zápas vyhrajeme.“

Je hodně znát absence Ondřeje Kašeho?

„Samozřejmě. Je to nás nejlepší hráč, velký lídr v kabině. Určitě nám chybí, ale na to se nesmíme ohlížet. Mimo sestavu může být kterýkoli hráč, my ho musíme adekvátně nahradit.“

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE