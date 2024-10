Baďouček o Pardubicích, budoucnosti či klidu: Kdo by tady nechtěl zůstat?

Ve dvaašedesáti se Václav Baďouček objevil v životní roli. Před dvěma roky skončil jako trenér Plzně, už se nečekalo, že by se před ním otevřela extraligová štace. Začal pracovat jako manažer B týmu v Pardubicích. Ale po odstoupení Marka Zadiny klub jiné řešení neměl. Takže? Akce! „Bylo to hodně rychlé i složité. Jsem členem organizace, vedení mě oslovilo, tak jsem tuhle funkci přijal,“ pronesl po výhře nad Libercem 2:1 po nájezdech. Jako hlavní trenér nikdy nevedl aspiranta na titul. Nikdo vám neřekne na jak dlouho, ale teď je tým jeho.

Přemýšlel jste, jestli se do extraligy z první ligy přesunout?

„Neřekl jsem ´ano´ okamžitě. Chvíli jsem si vzal, abych si všechno v hlavě srovnal. Bylo to opravdu složité, protože všechno proběhlo přes noc před utkáním Ligy mistrů s Lahti. Vždycky je komplikované, když jdete narychlo k mužstvu, neviděl jsem jediné video. Díval jsem se na něj až po obědě ve středu před zápasem. Ale tak se to nakonec seběhlo a nějak to běží.“

V sezoně jste pardubický A tým viděl?

„Viděl, ale kolik zápasů to bylo, přesně nepovím. Byl jsem i na nějakých trénincích, takže kontakt s týmem jsem měl. Jen ten vyloženě bezprostřední je jiný.“

Extraligový tým jste vedl naposledy s Milošem Říhou mladším v Plzni. Čekal jste, že se ještě vůbec na lavičku v elitní soutěži postavíte?

„Úplně jsem o tom nepřemýšlel, sžil jsem se s rolí manažera béčka v Pardubicích. Bavilo mě to po letech trénování, šlo zase o něco jiného. O extraligové lavičce nebyl ani nějak prostor přemýšlet.“

Nezlobte se, ale jak se přijímá pozice, kdy víte, že taky může jít jen o dočasné řešení?

„Dostal jsem práci a budu se ji snažit dělat nejlépe, jak dovedu, dokud bude moje. No a uvidíme, jak všechno bude probíhat dál.“

Lákalo by vás zůstat do konce sezony?

„Kdo by nechtěl v Pardubicích zůstat?“

Třeba dokud budete vítězit, nic se měnit nebude.

„I tak je to třeba možné.“ (usměje se)

Rozházel jste útočné formace. Chtěl jste dát tím týmu impuls, že se něco mění?

„Jednak impuls a pak si myslím, že kluci k sobě takhle patří. Mám takový pocit, doufám, že je dobrej.“

Mohl byste přiblížit první myšlenku, jak působit na tým?

„Dát mu hlavně klid. Ve středu s Lahti i teď proti Liberci jsme měli hodně šancí, ale bohužel nám to tam nepadá. Každá naše chyba je pak potrestaná. Mužstvo potřebuje uklidnit a dodat sebedůvěru. Ne, že by si kluci nevěřili, ale chybí tam lehkost. S Libercem jste třeba mohli vidět situaci, kdy Zohy s Ráďou (Zohorna s Radilem ) jedou dva na jednoho. Před měsícem by si to dali z první do prázdné, teď nahrávka šla o deset čísel jinam. Není tam úplný klid. Ale hráče máme kvalitní, až se trochu uklidní, nemám obavy, že nezačnou vyhrávat za plný počet bodů.“

Extraliga i Liga mistrů teď chrlí zápasy. Není limit, že na nějaké trénování není zrovna moc času?

„V říjnu se hraje třináct zápasů. Takže hlavní je si dobře odpočinout, připravit se na soupeře. Na trénování prostor teď není, ale to je zkrátka fakt.“

Věříte, že výhra nad Libercem dodá všem o něco větší klid?

„Já klidnej jsem. (usměje se) Teď by to chtělo, aby ještě byli i kluci. Říkal jsem jim to po Lize mistrů, dvě třetiny odehráli skvěle. Když budou takhle pracovat dál, vrátí se jim to. Nemůžu jim vytknout nic. Jsou tady kvalitní hráči, kteří se potřebují jen dostat do pohody a všechno bude dobrý.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Litvínov 10 7 0 1 2 31:21 22 2. Pardubice 10 5 1 2 2 27:25 19 3. Sparta 9 6 0 0 3 27:12 18 4. M. Boleslav 9 4 3 0 2 23:18 18 5. Olomouc 9 5 0 0 4 22:22 15 6. Kladno 10 4 1 1 4 25:28 15 7. Třinec 10 3 1 3 3 25:23 14 8. Brno 10 3 2 1 4 23:25 14 9. K. Vary 10 3 2 0 5 28:29 13 10. Vítkovice 7 3 1 1 2 25:18 12 11. Liberec 9 2 1 3 3 21:27 11 12. Mountfield 10 2 1 1 6 22:29 9 13. Č. Budějovice 9 3 0 0 6 16:23 9 14. Plzeň 10 1 2 2 5 17:32 9 Play-off

Play-off Předkolo Play-off

Předkolo Play-off Baráž