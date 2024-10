Sparta naznačila sílu: Skvělý Kořenář, návraty hvězd. A týmovost, řekl Horák

Sparta jako první tým dobyla litvínovskou pevnost. Rozjížděla se pomaleji, ale po rychlé odpovědi na úvodní trefu Čajkoviče ovládla hru, otočila skóre a odskočila do dvoubrankového vedení. Na konci druhé části svírala Vervu několik minut a nepustila ven, v jejím pásmu se to mlelo vroucí voda v hrnci. Z drtivého tlaku hosté další gól nevytáhli. Ale naznačili, že dovedou mít ukrutnou sílu.

„Nohy neobalamutíte. Pokud dokážete druhý tým zavřít a výborně prostřídat, svědčí to i o dobré týmovosti, protože někdy se stává, že hráči tam chtějí zůstat a dát si ten gól. My jsme se dokázali prostřídat z útočného pásma a poslední tři, čtyři minuty druhé třetiny jsme Litvínov zavřeli. Z naší strany to byla výborná pasáž. Ale obecně druhá třetina byla z naší strany výborná, hráli jsme dobře na puku,“ vracel se útočník Roman Horák po výhře 4:2.

Pražský celek přestřílel soupeře v prostředním dějství 16:6. Třemi zásahy v prostřední části Sparta zlomila zápas. V závěru si vedení zkušeně pohlídal. „Vysoký respekt ke kvalitě hry soupeře. I ve třetí třetině hrál kontrolovaně. Vykřesali jsme sice jiskru naděje, ale to bohužel nestačilo,“ uvedl litvínovský kouč Karel Mlejnek.

Na Stadionu Ivana Hlinky zakončila Sparta sérii šesti utkání venku. Pět vyhrála, padla jen v Olomouci. Vrátila se. Po porážkách v Kladně a doma s Karlovými Vary to po začátku sezony vypadalo na nevlídný podzim. Teď má nejlepší obranu v extralize, drží ji Josef Kořenář, který už čtyřikrát uhájil čisté konto. Zářil i na ledě do té doby neporaženého lídra tabulky. Ještě po jeho snížení na 2:3 chytil dva góly a Spartu zachránil.

„Víme, že zápasy jak s Kladnem, tak s Vary nebyly optimální. Prohrálo se, obraz hry nebyl úplně dobrý. Něco jsme si k tomu řekli, zlepšilo se to, teď to celkem šlape. Byla taky zranění, pár hráčů chybělo, teď se postupně vracíme do sestavy. Snad to půjde dál dobře,“ pokračoval Horák, jenž sám vynechal tři zápasy.

Už při středečním utkání Ligy mistrů proti Bremerhavenu naskočil poprvé v sezoně Michal Řepík. Dal gól, v Litvínově si připsal asistenci na první sparťanský gól. Horák obstaral třetí trefu z přečíslení, do nějž vyrazil s Filipem Chlapíkem.

„Když chvilku nehrajete, začnou vás svrbět ruce. Koukáte na zápasy v televizi a chcete tam skočit. Oba jsme rádi, že se nám návraty povedly. Důležité bylo, že se nám povedlo rychle vyrovnat na 1:1. Potom jsme dali gól v oslabení, což taky hrozně nakopne a pomůže. Následně jsme ujeli, Chlápa mi výborně poslal puk do tandemu. Celkově jsme měli dobrý pohyb, sílu na puku a byli týmoví, kdy si hráči dokázali pomoct,“ líčil autor nakonec vítězného zásahu.

Přitom Sparta stále není v plné palbě. V obraně chybí Moravčík, Mozík a Němeček, v útoku Sobotka a od předchozího extraligového duelu v Mladé Boleslavi už dva zápasy taky Forman, po němž dostal kapitánské céčko Michal Kempný. V těžkých časech se však projevuje hloubka sparťanského kádru.

