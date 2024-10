ONLINE: Kometa - Boleslav 1:1. V Brně je srovnáno, trefuje se Beaudin

Dohrávka 11. kola hokejové Tipsport extraliga je ve znamení velkého návratu. Peter Mueller po svém návratu do Česka znovu obléká dres brněnské Komety. Americký snajpr při své obnovené premiéře za klub z Moravy nastupuje proti Mladé Boleslavi. Oba týmy vyhrály poslední dvě utkání. Bruslaři se navíc v případě výhry mohli dostat na třetí místo před Spartu. Brnu by domácí triumf pomohl dostat se ze spodních pater tabulky. Pomůže zarostlý navrátilec? ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz. Utkání začne kvůli pozdnímu příjezdu hostů až v 18:30. Uvedla to APK LH.