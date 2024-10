Hráči Komety omrkli rostoucí chrám. Flek už si vybral místo: Člověk žasne

Už to zdaleka není jen základová deska. Vidíte silné betonové sloupy, pár nahrubo postavených schodišť, obrysy kabin, posilovny a také ledové plochy. V září 2026 už se má v areálu Výstaviště hrát hokejová extraliga. Ještě předtím bude nová hala hostit jednu ze skupin mistrovství Evropy ve volejbale žen. Mimochodem, je koncipována pro třiatřicet sportovních odvětví dle mezinárodních regulí.

Na obhlídku vyrazil po čtvrtečním tréninku kompletní tým Komety včetně trenérů, vedení a obránce Jakuba Zbořila, předpokládané posily ze zámoří. Také on má před sebou vidinu, že bude za necelé dva roky nový zimák jeho domovem. Zahrát si na něm i s bratrem Adamem, útočníkem stávajícího kádru? Jistě velký sen sourozenců a odchovanců klubu.

Hráči dostali odborného průvodce, dozvěděli se, kde budou mít kabinu, posilovnu, kuchyň. Reprezentant Jakub Flek obdivoval celou stavbu, která pojme šest podlaží. Ve čtvrtém budou sky boxy, v šestém technické zázemí. Kapacita pro hokejová utkání bude cca 13 tisíc diváků.

„Člověk jenom žasne,“ vydechl obdivně. „Vůbec si nedokážu představit, jak se v tom někdo může vyznat. Co kam patří. Klobouk dolů. Asi bych byl rád, kdybych si v té hale zahrál,“ připustil. Na betonovém podlaží, kde bude v budoucnu moderně vybavená šatna, si hned zavtipkoval. „Ukázal jsem, že támhle bude moje místo,“ líčil pobaveně.

Multifunkční haly má v oblibě. Zejména O2 arenu v Praze, kde v květnu slavil titul mistra světa. Na ni nedá dopustit. „Na tu mám krásné vzpomínky,“ usmál se. Dobře se cítil i při předchozím šampionátu ve finském Tampere. „Hráč má rád nějaký komfort, na pocit jsou nové věci příjemnější. Ale i ty starší stadiony mají své kouzlo,“ poznamenal. Na jeden takový zimák se podívá zrovna v pátek, neboť Brno čeká souboj v Litvínově.

Zrovna na led Vervy ale nejezdí moc rád. „Zázemí pro hosty je stísněné. A jak je to ještě v těch černo-žlutých barvách, je to takové ponuré. Úplně to tam nemusím,“ nezapíral.

Mezitím budou nad brněnským Výstavištěm dál makat jeřáby, které chystají přenos železobetonových konstrukcí jako základ zastřešení budovy. „Už máme první lavičky pro veřejnost, na které se akorát namontují sedačky,“ ukázal stavbyvedoucí Petr Slezáček z ochozu na protější (budoucí) tribunu. „Práce probíhají podle harmonogramu. Nejsme v nějakém skluzu,“ doplnil s tím, že zimní pauza se prací na nové hale pro Kometu netýká.

