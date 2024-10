Facka pro kočovnou Spartu. Do branky poslala mladíka, co je s Kořenářem?

„Můžeme se bavit o fyzické únavě i psychické. Táhli jsme sérii vítězství, ale hlavně vidím, že jsme stále na cestách. Mužstvo by potřebovalo trošku stabilizovat, zklidnit. Díváme se po hráčích, co by se měli ještě vrátit do sestavy. Trošku se nám to zkomplikovalo pětiminutovým vyloučením Míry Formana, pravděpodobně bude taky chybět jeden zápas, takže plán ustálit sestavu se nám neplní,“ připustil asistent trenéra Antonín Stavjaňa.

V Hradci Králové přitom byli sparťané zprvu aktivnější. Ale nedali pár šancí, a jakmile začali ztrácet, trochu odešli, všude byli později. Za stavu 0:4 navíc sparťané nevyužili čtyřminutovou přesilovku. Jako by už chyběla šťáva, energie utkání zlomit, což se jindy dařilo. Kapitán Miroslav Forman odmítl, že šlo o důsledek náročné série.

„Byl to zápas, který se nepovedl. Facka. Přišlo to, porážka. Náročnější program sice byl, ale jsme natrénování, máme kondici, cítíme se dobře. Takže v tom bych příčiny nehledal. Jde o to, abychom se poučili, jdeme dál,“ řekl.

Někdy zápas nesedne, což maličko odskákal brzy 20letý novic v bráně Tomáš Volevecký. Nasadit ho byl záměr. Jedničku Josefa Kořenáře nechali trenéři odpočinout. „Odchytal třináct zápasů v řadě, to je velká porce. Jak už jsem říkal, nedíváme se jen na fyzickou únavu, ale i psychickou. Vzhledem ke stavu Jakuba Kováře (nemoc) musíme zátěž trochu rozložit,“ podotkl Stavjaňa.

I přes pět inkasovaných branek si Volevecký mezi tyčemi vedl hodně slušně. „Věděli jsme, že domácí hrají nátlakově, dávají hodně puků na bránu, aby byly dorážky. Bohužel dva góly přišly ze standardních situací jako jsou buly, což je moc,“ připomněl sparťanský asistent kouče.

„I když dostal pět gólů, chytal výborně. Pustili jsme na něj strašně moc střel. V prvních dvou třetinách nás několikrát podržel, chytil dva, tři góly, takže klobouk dolů před ním. Mrzí mě to hlavně kvůli němu, protože je to skvělej kluk a výborně na sobě pracuje. My mu moc nepomohli,“ dodal Miroslav Forman.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:22. Miškář, 27:31. Bunnaman, 35:49. Perret, 38:54. Jergl, 49:02. McCormack Hosté: Sestavy Domácí: Škorvánek (F. Novotný) – Mudrák, Freibergs, McCormack, Kalina, Pláněk (A), Pavelka (C), Bučko – Jergl, Tamáši, Perret (A) – Šťastný, Miškář, R. Pavlík – Pour, Batna, A. Novotný – Dmowski, Bunnaman, P. Moravec – Štohanzl. Hosté: Volevecký (Michajlov) – Kemiläinen, Mašín, Mikliš, Krejčík, Irving, Moravčík, T. Tomek – Řepík (A), Najman, Hyka – O. Hrabík, Lajunen (A), Salomäki – P. Kousal, Horák, Chlapík – Forman (C), Vitouch, K. Hrabík. Rozhodčí Šír, Šindel – Zíka, Klouček Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4 788 diváků