Hrdina Plzně Pulpán. Přišel a skoncoval s utrpením: Měl jsem slzy v očích

Šestkrát a dost. Stačilo. Plzeň uťala vítězstvím nad Olomoucí 3:2 sérii porážek. A největším hrdinou se stal obránce, od kterého by to nikdo nečekal. Lukáš Pulpán přišel na střídavý start z prvoligového Sokolova. „Není střelec. Dal dva góly, první krásný, druhý šťastný. Ale bylo vidět, že má čistou hlavu. Tím nám taky pomohl,“ řekl o 39letém bekovi trenér Josef Jandač.

Jakmile ke zraněným bekům Kvasničkovi a Rubinsovi přibyl ještě Dujsík, začali „indiáni“ shánět někoho zkušenějšího na záskok. Lukáš Pulpán hrál extraligu ještě v minulém ročníku za Karlovy Vary. Do Plzně, kde strávil šest sezon, se vrátil po čtyřech letech. Už ani nedoufal, že si nejvyšší ligu zahraje. Naposledy v ní skóroval téměř na den přesně před dvěma lety. Tentokrát jako nestřelec skoncoval s utrpením Škodovky. Rozhodl zápas, který může zlomit její další osud.

Takhle jste si návrat asi nepředstavoval, viďte?

„Určitě ne. Chtěl jsem hlavně klukům pomoct, aby se trošku nakopli. Je na nich deka, když se dostane gól, jsou skleslé hlavy. Ale nehráli jsme špatně, bohužel jsme dostali první góly, ale tvrdou prací se zápas zlomil a otočilo se to.“

V extralize jste skóroval naposledy přesně před dvěma lety. Víte, kdy jste dal v extralize dvě branky?

„Myslím, že v Boleslavi, prohráli jsme 6:7. Na nájezdy. Tenhle zápas byl vítězný, užil jsem si ho moc. Plzeň má nejlepší nástupovku v lize. Už když jsem šel na led, musím říct, že jsem měl trošku slzy v očích. To samé, když mě diváci vyvolávali. Už jsem si ani nemyslel, že tady ještě někdy mohl hrát. Dva góly byly třešnička.“

První váš gól byl nádherný. Věděl jste před první trefou, že budete mířit na zadní tyč?

„Jo. Jak jsem si najížděl, věděl jsem, že mě jejich útočník podbrusluje. Byl jsem zrovna v oblouku, myslel jsem si, že mu ujedu. Holi (Adrián Holešinský) mě krásně našel. Jak už jsem najížděl, věděl jsem, že budu střílet na lapačku, protože Sedlo (Jakub Sedláček) je hrozně rychlý dole a kdybych zkoušel kličku, myslím, že by mě vybruslil. Proto jsem chtěl střílet nahoru.“

A co druhá branka z mrtvého úhlu? Chtěl jste nahodit kotouč před bránu?

„Já jsem viděl jen jednoho našeho hráče před bránou, jinak nikoho, v mezikruží a tak. Nechtěl jsem ztratit puk. Nahodil jsem a se štěstím se to obrazilo dovnitř.“

Ještě za stavu 1:2 za vámi projel Pavel Musil a šel sám na branku. Nick Malík jeho pokus chytil.

„Puk šel vzduchem, hodil jsem si ho, myslel jsem, že na hokejku, ale bohužel skočil a blbě jsem ho trefil. Pak už jsem se jen snažil třeba nějak vylehnout, ale prošlo to. Naštěstí pro mě to Nick Malík perfektně chytil. Neměl s tím problém, ale za tohle mu děkuju. Kdyby dali na 3:1 a odskočili, bylo by to těžké.“

Trenér Jandač řekl, že jste přišel s čistou hlavou. Dá se říct, že jste hrál uvolněně?

„Pamatuju si, jak mužstvo před lety přebíral Martin Straka s Jirkou Hanzlíkem a Láďou Čihákem. To jsme taky byli dole. Jakmile se vám nakupí porážky, nevěříte si. Když pak k nám někdo přišel, když ho trejdovali, bylo znát, jak je lehký, pomohl nám nakopnout tým. Já doufám, že jsem teď taky pomohl a půjde to jen tou lepší cestou.“

Jak se vás návrat vlastně seběhl?

„Po sobotním rozbruslení v Sokolově si mě zavolali trenéři, a že volal Martin Straka, jestli bych jim pomohl, že mají marodku. Říkal jsem, že pokud se budu cítit dobře po zápase, rád nastoupím, hrát za Plzeň je pro mě čest.“

V sobotu jste měl prvoligový zápas, v neděli další v nejvyšší soutěži. Jak jste se vůbec cítil?

„Dobře, uvidíme zítra. To hraju taky. Uvidíme, jak to dolehne.“

Byl znát rozdíl proti první lize?

„Musím říct, že poslední soupeři, Kolín a Olomouc, byli podobní. Hrají silově, jsou nepříjemní, spoléhají na brejkové situace. Ale první liga je bruslivější, jsou tam mladí kluci, nedodržuje se tolik taktika. Ale víc se to nahrazuje houževnatostí. Tady jsou hráči vyspělejší, umí si podržet puk, když uděláte chybu, dokážou ji potrestat. Jako vyspělé týmy v první lize, Vsetín, Zlín.“

Kolik jste musel shánět lístků?

„Tři. Pro manželku, tchýni, pro tátu. Mamka si ho sehnala jinde. Děti hrají v Plzni hokej, mají kartičky, takže můžou na hokej zadarmo. Byly nadšené, když jsem jim v sobotu řekl, že budu hrát za Plzeň. Myslím, že to nikdo nečekal. Kluci tady hrají, já jsem tu vyrůstal. Pro mě je to čest. Vždycky když budu moct a bude to v mých silách, klukům rád nějakým zápasem pomůžu. Pro mě to byla výjimka, šťastný zápas a jsem za to jen rád.“

