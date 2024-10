Sedm gólů od Vítkovic! Pešán: Ostudný výkon. Tygří mizérie pokračuje

Bílí Tygři schytali další tvrdý direkt, který je přikoval k předposlednímu místu extraligové tabulky. Po bezkrevném výkonu si z Vítkovic odvezli nadílku 0:7. A mohlo být i hůř, domácí totiž hned třikrát napálili tyč. „Hodnotí se to těžce, byl to ostudný výkon. Začali jsme hrozně už v prvním střídání, kdy jsme špatně pokryli soupeřův protiútok. A v tomto duchu se celé utkání neslo. Kvalita byla na domácí straně, jen díky Petru Kváčovi z toho nebyl větší příděl,“ bědoval liberecký kouč Filip Pešán.

Liberec se trápí. V domácím prostředí Severočeši tápou, venku to není o nic lepší. Kromě branek klíčových opor jim schází i kvalita v defenzívě, která v Ostravě propadla. „Chybí nám spousta věcí, není to jen o celkovém důrazu. To všechno se pak odráží na výsledku,“ popsal stroze Michal Bulíř.

Třiatřicetiletý útočník se na špatné vlně veze, bodoval zatím jen jednou. Poznamenaly jej zdravotní patálie, které však dlouhodobě sužují i Radima Šimka či Tomáše Filippiho. Poslední zápasy neodehrál ani Lukáš Derner, s přetrvávajícími komplikacemi se pere také Vojtěch Budík.

„Ti, kteří doskakují, nejsou v ideálním stavu. Chybí nám první i druhý bek, pak taky první centr. Je to prostě znát. Teď jsme si to vyhodnotili tak, že spousta hráčů nedosahovala extraligové úrovně,“ nebral si servítky Filip Pešán.

Jeho hodnocení ani nemohlo být jiné, Severočeši totiž byli mizerní. Nalomil je brzký gól Chada Yetmana, výrazné zlepšení se ale nedostavilo ani v dalším průběhu klání. Zatímco Vítkovice hrály nejlepší utkání v sezoně, Bílí Tygři převzali roli hodného sparring partnera.

„Nemyslím si, že by to bylo úplně jednostranné. Byly chvíle, kdy nás i oni tlačili, ale celková převaha byla na naší straně,“ uvědomoval si vítkovický brankář Lukáš Pařík, jenž znovu dostal přednost před jmenovcem Klimešem.

Pařík se zároveň dočkal prvního čistého konta po příchodu z Hradce Králové. Bezchybný výkon si nechal na Liberec, kde působil v mládeži i části minulé sezony.

Další parádní večer zažil útočník Jindřich Abdul, který v čele extraligové produktivity výrazně odskočil. K dosažení mety dvaceti kanadských bodů stačilo posile z Litvínova jen třináct utkání. Duel s Libercem si Abdul podmanil dvěma góly a stejným počtem nahrávek. K hattricku neměl daleko, avšak v úplném závěru nezachrtil a gól připravil pro parťáka Kaluse.

„V kase už mám hodně dluhů, takže nic dalšího jsem přidávat nechtěl,“ smál se Abdul. „Každému hráči pomáhá, když sbírá body. Kdo říká, že ne, tak lže, ale priorita je vždycky tým. Těší mě, že jsme to zvládli, protože v poslední době jsme nehráli ideální hokej.“

Čísla snadno naskakují i Abdulovým kumpánům. Anthony Nellis se okamžitě zařadil mezi největší manažerské majstrštyky, chytrost a rychlost pak dodává úderné první letce Chad Yetman. Vítkovickým to šlape i v přesilových hrách, kde s téměř 38% úspěšností dominují.

„Trénujeme to, ale není to tak, že by nad námi někdo stál s bičem a určoval, jak přesilovky hrát. Máme je dobré celou sezonu, v tak vyrovnané lize to pomáhá," dodal Abdul.