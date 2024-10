Hradec je válec. Zase vyhrál, i když měl Jergl den blbec: To se stává

Aktuálně nejlepší tým hokejové extraligy? Mountfield! Hradecké mužstvo se proměnilo ve stroj na výhry, zapsalo už šest v řadě a to pokaždé za maximální tři body. Fazonu potvrdili Východočeši i v Brně, kde urvali triumf 3:2, byť měl jejich elitní útočník Aleš Jergl mimořádně smolný den. „Někdy prostě máte zápas blbec,“ pousmál se. Radost měl stejně, neboť se svými parťáky poprvé v sezoně zvítězil venku. „Potřebovali jsme to, super body,“ dodal.

Zkušenému Aleši Jerglovi se děly v neděli večer ve Winning Group Areně zvláštní věci. Nejprve se radoval z Perretovy trefy, jenže ta následně neplatila. Hádejte proč? Kvůli tomu, že první zmíněný útočník pár sekund před spoluhráčovou dorážkou lehce postrčil zezadu brankáře Michala Postavu a vychýlil ho z pozice.

Domácí trenérský štáb si vyžádal coach's challenge a byl s ní úspěšný. „Jel jsem přes brankoviště, těžko to hodnotit. Nemyslím, že by tam byl nějaký velký kontakt, který by ho rozhodil. Rozhodnutí jsme ale museli respektovat a hrát dál,“ pokrčil rameny třicetiletý Jergl.

Druhý smolný moment hradeckého křídelníka přišel hned na začátku druhé třetiny, kdy sudí usoudili, že zalehl puk v brankovišti a znemožnil soupeři dokončit akci. „Rozhodčí byl moc blízko, takže to v tu chvíli viděl. Snažili jsme se to nějak dát pod Škorviho (brankáře Škorvánka), aby to podržel,“ líčil. „Smolný moment, to se stává,“ nestresoval se.

Nařízené trestné střílení bravurním blafákem proměnil Adam Zbořil a Kometa se utrhla do vedení 2:1. Pak si Jergl vylepšil dojem asistencí na Perretovu vyrovnávací branku, ovšem na konci opět nervoval svou střídačku. V čase 55:40 usedl na trestnou lavici za sekání a ohrozil blížící se vítězství rozjetého Mountfieldu. „Byly to nervy nejen pro mančaft, ale hlavně pro mě. Kluci to naštěstí skvěle ubránili,“ podotkl. Naštěstí pro hosty odehrála Pokorného parta přesilovku velmi špatně a její závěrečný nápor utnul faulem Tomáš Marcinko.

Vítěznou ránu odpálil na konci druhé třetiny Radovan Pavlík, bývalý hráč Brna. Jerglovi se ulevilo, jeho drobné hříchy nakonec nestály hradecký soubor body. „Štěstíčko se otočilo na naši stranu. Musíme dál takto pracovat a podávat takové výkony. Pak můžeme hrát s každým,“ shrnul Jergl.

To Kometa odstartovala sérii tří domácích duelů neuspokojivě. „Od první minuty mi chyběl na našem výkonu pohyb. Neměli jsme takový, na jaký jsme zvyklí," uvedl trenér Kamil Pokorný, jenž nepostavil křídelníka Maroše Jedličku a Petera Muellera. Ten už po viróze trénuje, v sobotu byl v obchodním centru na podpisové akci klubu. V úterý proti Třinci už by měl být americký kanonýr zpátky v sestavě. Mužstvo ho potřebuje.

