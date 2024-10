Kluci měli víc zákroků než já, smál se Zajíček. Litvínov má po 91 zápasech nulu

Poprvé začal časomíru sledovat čtyři a půl minuty před koncem, když rozhodčí rozdali vyšší tresty domácímu Baránkovi a plzeňskému Pitulemu za bitku. „Tam to pro mě začalo být hodně dlouhý. Říkal jsem si, že by to mohlo dopadnout a pak už to neubíhalo,“ líčil litvínovský gólman Šimon Zajíček po zápase. Právě jeho po vítězství 6:0 nad Plzní nejvíce oslavoval kotel litvínovských fanoušků.

V extralize udržel podruhé nulu a shodou okolností pro Vervu i tu dosud poslední, v lednu 2023, kdy porazila doma České Budějovice 1:0 po nájezdech. Od té doby tým sehrál 91 zápasů. Čistého konta se dočkal takřka dvou letech.

„Raději jsme to nepočítali, abychom se nedostali ještě víc pod tlak. Bylo to tak dlouhý, že už jsme zapomněli, kdy jsme hráli s nulou naposledy. Ale po zápase někdo říkal, že to aspoň není stovka. Jsem samozřejmě rád. Nejtěžší byla asi poslední minuta a půl. Plzeňáci se tlačili do brány, měli jsme ještě docela co dělat, abychom to udrželi. Nula mě těší, ale ještě raději jsem za tři body,“ líčil Zajíček.

Zápas se lámal v polovině, kdy se puk po nástřelu Michala Guta dostal k zadnímu mantinelu, Matúš Sukeľ z nulového úhlu trefil do kalhot brankáře hostů Hrenáka a od nich se kotouč odrazil do brány. Litvínovský kapitán nakonec zaznamenal svůj vůbec první hattrick v české nejvyšší soutěži. Další dvě parádní trefy přišly po ukázkové souhře se švédským šikulou Filipem Sandbergem z akcí na jeden dotek.

„Je to asi můj druhý hattrick v profesionální kariéře vůbec, takže to není standardní. Jsem rád, že jsem přispěl ke třem bodům. Při prvním gólu jsem měl trošku štěstí, zbývajícím předcházela dobrá práce všech kluků. Napřed přečíslení dva na jednoho, třetí jsem dával do prázdné brány,“ popisoval Sukeĺ, který jinak není žádný velký střelec. Jeho maximem v jedné sezoně extraligy je devět gólů, po hattricku už jich má na začátku druhé čtvrtiny základní části pět.

I za jasného stavu Litvínov hrál, jako by neměl dost. Stejně tak srdnatě bránil nulu, která svítila na skóre u hostů. „Bylo úžasné chytat za takovým týmem. Někteří spoluhráči měli víc zákroků, než já. Za stavu 6:0 padali do střel po hlavě, za mě klobouk dolů. Nula je vždycky práce celého týmu, nejen gólmana,“ ocenil Zajíček.

„To je taková naše trošku identita," doplnil ho Sukeĺ. „Hrát jeden za druhého. Nebo když se Bary pobije na konci, to jsou úžasné věci. A když hráč lehne do střely za stavu 6:0 deset sekund před koncem, to svědčí o tom, jaký jsme tým," dodal litvínovský kapitán.