Američan z Pardubic: Chtějí vyhrát titul, to se mi líbilo. Udělám cokoliv!

Jak je vám po debutu v extralize?

„Cítil jsem se dobře. Zápas měl dobré tempo, nehráli jsme špatně. Osobně se snažím přizpůsobit se novému systému a širšímu hřišti. Měl bych se zlepšovat.“

Jen co jste naskočil, povedla se vám asistence. Nejlepší možný scénář?

„Vždy je skvělé, když dokážete pomoct ke gólu. Byl ale hlavně o výborné střele. Vnímal jsem chemii v lajně, trénovali jsme spolu sice jen jednou, ale snažím se pochytit, co můžu. Máme malou jazykovou bariéru, přesto kluci mluví anglicky mnohem lépe než já česky.“ (ušklíbne se)

Dlouho jste ostrý duel neabsolvoval. Čím jste se udržoval v tempu?

„Poslední pořádný zápas jsem odehrál v červnu, když jsme ještě byli v play off AHL. Pak jsem zvládl tři předsezonní utkání ve Spojených státech. Snažil jsem se hlavně posilovat, jezdit na kole, trénovat, přidávat si navíc. Ale samozřejmě mi zatím chybí cit na puku.“

S fyzickou hrou v lize jste se hned seznámil – rozdal jste, pak zase dostal.

„Zbožňuju to! O tom je hokej. Hit vás probudí, najednou jste v zápase. V létě vás nikdo několik měsíců nebodyčekuje. (směje se) Teď jsem naskočil do rozjeté sezony a proti týmu, který se navíc prezentuje fyzicky.“

K vaší hokejové dráze má blízko Martin Kaut, ale na farmě v San Jose jste se minuli.

„Byl jsem vyměněný o několik měsíců dříve, než tam přišel. Ale slyšel jsem o něm dobré věci, taky jsem proti němu nastupoval, i když v jednom klubu jsme opravdu nikdy nebyli. Z Čechů jsem hrál s Tomášem Hertlem, to je neskutečný hokejista. A pak taky s Radimem Šimkem, který je teď v extralize, manželky jsou blízké kamarádky. Znám i Adama Rašku.“

Jak se vůbec upekl váš přestup do Dynama?

„Jednání šla dobře, v Pardubicích měli zájem. Hledal jsem správné útočiště a oni se přihlásili s tím, že chtějí vyhrát titul. To se mi líbilo. Vím, že jsem prvním zahraničním hráčem v týmu po delší době. Je to pro mě čest, přicházím do opravdu kvalitního mužstva a chci přispět svým dílem.“

Co vaše role?

„Jsem tady, abych vyhrával. Udělám cokoliv. Nastoupím na jakékoliv pozici. Snad nás čeká silné play off, ale musíme jít zápas od zápasu. Osobně umím přispět v ofenzivě, ale to není moje hlavní úloha, chci hrát zodpovědně dozadu, chytře, posouvat puky. Širší hřiště mi může prospět.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21:43. Harris, 43:10. Vráblík Hosté: 04:24. Poulíček, 41:27. Vondráček, . Smejkal Sestavy Domácí: Strmeň (Klouček) – Štencel, Cibulka, Doudera (A), Kachyňa, Pýcha, Vráblík, Reilly – Kovařčík, T. Zohorna, Gulaš (C) – Olesen, Harris, Přikryl – Koláček, Pech (A), M. Beránek – Kašlík, Toman, Valský – Chlubna. Hosté: Will (Vomáčka) – D. Musil, J. Zbořil, Vála, Šustr, Švec, L. Hájek, Houdek – Červenka (C), R. Kousal (A), Mandát – Smejkal, Kondelík, T. Kaut – Weatherby, Poulíček (A), Vondráček – Herčík, Paulovič, Formánek. Rozhodčí Šindel, Mejzlík – Frodl, Zíka Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6356 diváků