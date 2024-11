Jízda Boleslavi, vyšlápla si i na Třinec: To jsme nezažili. Co Sikorův faul?

Dravější a přesnější byli v úvodu Oceláři, které dostal do vedení Marko Daňo po parádní individuální akci. Poměrně rychlou odpověď však přinesla táhlá rána Petra Gewieseho. „On sice góly moc nedává, ale granát má slušný. Pro mě jeho střela takovým překvapením nebyla, má ji opravdu tvrdou. Byla jen otázka času, kdy to tam takhle někomu pošle,“ chválil Tomáš Fořt jednatřicetiletého obránce.

Zanedlouho mohlo být na hostující střídačce ještě veseleji. Když Fořt pálil z mezikruží, puk se od tyče odrazil na čáru, kde však úřadovala lapačka brankáře Ondřeje Kacetla. „Myslel jsem si, že je to gól. Byl jsem přesvědčený, že to jde do brány. Dokonce jsem tam chvilku zvedal ruce. Skalda (Pavol Skalický) říkal, že to Kacetl přikryl a lapačkou zajel za čáru, ale to už jsem neviděl,“ popisoval bývalý kapitán Zlína.

Klíčový moment duelu přišel v závěrečné třetině za stavu 2:1 pro Třinec. Petr Sikora si při útočném úprku vyhlédl Davida Dvořáčka, kterého trefil ramenem do obličeje. Rozhodčí Hribik s Cabákem se poradili u videa a mládežnického reprezentanta poslali předčasně pod sprchy.

„Ani jsem to pořádně neviděl. Takový faul se stane. Někdy je to hloupost z přemíry snahy, někdy to hráč musí zachraňovat. Rozhodčí prostě rozhodli, jak rozhodli. Posoudili to takhle a my tam jsme od toho, abychom si v oslabení pomohli. A to jsme neudělali,“ litoval třinecký kapitán Petr Vrána.

Svůj pohled na situaci nabídl i asistent Ocelářů Jiří Raszka: „Siki si to dobře hodil, šel za tím a svedl souboj, který byl nějak vyhodnocený. Bohužel jsme šli do dlouhého oslabení a soupeř nás v něm dvakrát potrestal.“

V pětiminutové přesilovce Mladá Boleslav úřadovala. Přitom zkraje sezony se v početních výhodách pořádně trápila, avšak už proti Karlovým Varům a Pardubicím se dostavilo zlepšení. Nyní je na 15 % využití. „Pořád jsme měli stejná videa. U každého týmu jsme věděli, jak hraje oslabení. Teď nám to začalo padat, možná jsme si řekli, že budeme víc chodit do zakončení. Asi to nám přináší lepší procenta, více střílíme,“ měl jasno Fořt.

Mladá Boleslav tak oslavila třetí vítězství v řadě. Na konci října naplno bodovala na ledě poslední Plzně, v pátek přejela 5:1 první Pardubice a povedený týden završila v Třinci. Před reprezentační pauzou udržela čtvrtou příčku, po které touží i rozjetý Hradec Králové.

„Musím říct, že po tom, co jsme si prožili minulou sezonu, si to člověk užívá dvojnásob. Strašně si toho vážíme. Že bychom vyhráli třikrát za sebou nebo porazili Pardubice a Třinec za tři body? To jsme nezažili,“ dodal Fořt.

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:43. Daňo, 43:54. Kurovský Hosté: 10:49. Gewiese, 45:11. Fořt, 48:40. Čajka Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – J. Jeřábek, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, Jank – Kurovský, Vrána (C), Roman – Nestrašil (A), Sikora, Teplý – Hudáček, Cienciala, Daňo – Dravecký (A), Čacho, Hrehorčák – Addamo. Hosté: Furch (J. Růžička) – Gewiese, Pyrochta (A), Lintuniemi, Bernad, F. Pavlík, Jánošík (C), Křepelka – Junttila, Fořt (A), Skalický – Lakatoš, Hradec, Buchtele – Stránský, Čajka, Dvořáček – Malát, Závora, Suchý – Doležal. Rozhodčí Hribik, Cabák – Hlavatý, Lederer Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 987 diváků