Vráblík po osmigólovém výprasku na Spartě: Větší porážku jsem nezažil

Ve své továrně Grossova parta kompletně rozebrala vyhaslý Motor. V O2 areně nasázeli hokejisté Sparty osm branek, v síti domácích se naopak třepetal jediný puk. Žlutomodří nabrali směr Budějovice s výsledkem 1:8 a diváci jim ke konci v solidně zaplněné hale hlasitě přáli desátý zásah. „Upřímně? Bylo to hrozný,“ neskrýval zklamání hostující zadák Roman Vráblík.

Kde vidíte příčiny takového debaklu?

„Chyby jsme dělali ve všem. Zápas se hodnotí těžce. Když dostaneme osm gólů, nejde pomýšlet na nic dobrého.“

Inkasovali jste sice už ve druhé minutě, ale soupeře pak tlačili a hrozili u něj v pásmu.

„Vždy si říkáme, že musíme začít aktivně, což se dařilo. Našimi velkými chybami jsme jim všechno darovali a dostali je na koně. Nemyslím si, že by nás přehráli. Když jim góly padaly, hráli v naprosté pohodě. Byli na vítězné vlně, všechno jim vycházelo. Nic z toho, co jsme si řekli, nám neklaplo. Chtěli jsme za každou cenu bodovat, ale nic jsme nesplnili, proto jsme schytali takový příděl.“

Zažila budějovická kabina bouřku po první třetině, kdy jste byli pozadu o čtyři branky?

„Ano. Co má ale trenér říkat? Na ledě jsme my hráči, a když nám trenér řekne pokyny, musíme je poctivě plnit.“

Jak jste v hlavě pracovali se situací, kdy skóre bylo 0:5, ale střelecký poměr vyrovnaný?

„Stále jsme chtěli vývoj zlomit, nechtěli jsme nic zabalit. Což ani nejde. Potřebujeme každý bod a nemůžeme si dovolit vypustit jakýkoliv zápas, i když podle výsledku to tak může vypadat.“

Fanoušci Sparty za tohoto stavu dost jasně pokřikem vyslovili přání desátého gólu. Jak se to poslouchalo?

„Upřímně? Bylo to hrozný. Můžeme si za to sami. Větší porážku jsem v kariéře nezažil.

V sestavě chyběl základní pilíř obrany Milan Doudera . Postrádali jste ho hodně?

„Doudy je jeden z nejzkušenějších hráčů týmu, ale nechceme se na nic vymlouvat. Příležitost dostali ostatní. Všichni musíme ukázat, že o místo v sestavě stojíme.“

Potěšil alespoň první gól Tomáše Zohorny v dresu Motoru?

„Myslím, že Zohy je dost zkušeným hráčem, aby se dostal do herní pohody. Přišel k nám z prvního celku tabulky, i tak si myslím, že mu gól pomůže. Odvádí dobrou práci. Jako centr nám pomáhá vyhrávat důležitá vhazování, je zkušený a má klid na hokejce.“

Následuje reprezentační pauza. Přichází v ideální čas?

„Ideální čas na pauzu by byl, kdybychom zvítězili, trénovalo by se nám líp. Ukázalo se, že máme na čem pracovat. Nesmíme usnout na vavřínech proto, že jsme uhráli nějaké body, a myslet si, že vše půjde samo. Jak je vidět, samo nepůjde nic.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:02. Salomäki, 03:55. Horák, 14:41. Chlapík, 18:16. Najman, 24:36. Lajunen, 31:57. O. Hrabík, 40:11. Řepík, 47:53. K. Hrabík Hosté: 35:18. T. Zohorna Sestavy Domácí: Kořenář (Volevecký) – Krejčík (A), Mikliš, Mašín, Kemiläinen, Moravčík, Irving – Forman (C), Sobotka, Řepík – Salomäki, Lajunen, K. Hrabík – Chlapík (A), Horák, P. Kousal – Vitouch, Najman, O. Hrabík – Daníček. Hosté: Klouček (21. Strmeň) – Štencel, Reilly, Pýcha, Vráblík, Cibulka, Kachyňa – Kovařčík, T. Zohorna, Gulaš (C) – Olesen, Harris, Novák – Přikryl, Pech (A), M. Beránek – Kašlík, Toman, Valský – Adam Kubík. Rozhodčí Vrba, Mejzlík – Brejcha, Thuma Stadion O2 arena, Praha Návštěva 10 137 diváků