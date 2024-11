Kovařčík o konci v Motoru: Nerozešli jsme se ve zlém. Zájem měl i rival

Po dvou a půl letech se vrátil na místo, kde sbíral první extraligové starty a později slavil i tři mistrovské tituly. Ondřej Kovařčík je po krátké českobudějovické štaci zpátky mezi Oceláři. „Přijde mi to jako návrat po nějakém delším tripu. Cítím se, jak bych snad ani neodešel,“ popisuje devětadvacetiletý útočník v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Přesun Ondřeje Kovařčíka z jihu Čech se upekl rychle. V neděli večer si na dálku plácl s mateřským klubem, ráno sbalil věci, zamával už bývalým spoluhráčům a odpoledne pospíchal do dalekého Třince, aby stihl úterní trénink. Náročné cestování pokračovalo dál. Slezané po dopolední „šichtě“ naskočili do autobusu, který je dovezl na ostravské nádraží. Poté už vlakem vyrazili do Prahy. Ve středu se v rámci osmifinále Champions Hockey League utkají se Spartou. „Nějaké větší vtípky jsem zatím pořádně neslyšel, ale určitě něco přijde a vyslechnu si to,“ usmívá se český reprezentant.

Je současný Třinec v něčem jiný než ten, který jste znal?

„Zůstalo to tady stejné, jen místo v kabině mám jiné. Určitě je to příjemný návrat, všichni mě přivítali. Změnil se trenér, ale když jsme byli s bráchou ve Finsku, pan Moták nám umožnil s týmem před sezonou trénovat. Známe se, takže problém vůbec nebyl. Věděl jsem, co od tréninků očekávat.“

Váš konec v Českých Budějovicích se seběhl rychle. Proč angažmá nevyšlo?

„Důvody úplně rozebírat nechci, bylo to takové oboustranné. Z Třince jsem cítil zájem, za který jsem byl rád. S panem Peterkem i s kluky z kabiny jsem několikrát mluvil. I když se ani tady sezona nevyvíjí podle představ, věřím, že můžu pomoct a zlepší se to. Už se ani nechci vracet k tomu, co bylo, ale určitě jsme se nerozešli ve zlém. Podali jsme si ruku.“

Když jste v létě podepsal smlouvu, Motor vás prezentoval jako největší letní posilu. Nesvazovalo vás to?

„Taky jsem nad tím přemýšlel.