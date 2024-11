Dynamo má dalšího kouče, Baďoučka doplňuje Ludvig. Jak ho Dědek objevil?

Hokejové Pardubice si plácly s Janem Ludvigem (63), trenérský štáb je kompletní. Získaly personu, která udělala kariéru v NHL za éry, kdy se zakazovalo o ní pomalu i mlčet. Desítky let pracoval pro New Jersey a Boston jako skaut, pomohl vybudovat libereckou dynastii a poslední dva roky trénoval v kanadské juniorce. Na lavičku se postaví k Václavu Baďoučkovi a už by neměl být realizačním týmu schovaný jako v Liberci. „Rovnýma nohama jdu ze střídačky v Kanadě do Evropy,“ těší se nový kouč Dynama do práce.

Jan Ludvig je pojem, tvrdý chlap, který si přes práci, góly, pěsti a hodně bolesti získal respekt v NHL. V roce 1981 emigroval z Československa, z uprchlického tábora se dostal do nejlepší ligy na světě. Odehrál přes 300 zápasů, když musel, tak se porval. Pořád hrál v době, kdy se Evropanům za mořem vysmívali, že jsou poserové.

O Ludvigovi se doma nesmělo psát, po revoluci se dokonce dost hokejových fanoušků divilo, že je to Čech. V New Jersey si vybudoval velké jméno. V organizaci pracoval přes 20 let jako skaut, objevil například Patrika Eliáše. Tenkrát mu stačilo, že ho za Kladno viděl při rozbruslení. Nevadilo, že sedmnáctiletý borec nehrál, Ludvig šéfům hlásil, že má smysl se k němu upnout. Měl dobré oko.

Dvakrát se vrátil domů do Liberce. Ale před čtyřmi lety se vydal zpátky do Ameriky. Bylo z něj cítit zklamání, že ho v organizaci nechtěli posunout výš. Necítili ho jako trenéra a on nechtěl už sedět na zadní sedačce, přál si auto řídit.

Volant dostane do rukou v Pardubicích. Dynamo povedou dva trenéři, kteří spolu hráli na MS U18 v roce 1981 a získali stříbro. Václav Baďouček je o rok mladší než Ludvig. První je klidnější, druhý je živel, který do sebe dost nasál ze zámořského uvažování a pohledu na hokej i na život.

Původně neměl na Pardubice žádnou vazbu. To se ale změnilo v létě. „Začalo to debatou o Johnnym,“ usmál se trenér v rozhovoru pro iSport.cz. Pardubice se vyptávaly na jeho syna, jak vidí dál kariéru za mořem. Jak se dřív uvažovalo, jestli existuje šance, že by tvrdý bek mohl hrát za národní tým, tak tady by se otevřela příležitost. Ludvig junior se narodil v Liberci, ale doma neodehrál ani sezonu. Kariéra v extralize by ho mohla vystřelit jiným směrem. Ale obránce se nakonec domluvil s Coloradem. Varianta s českou cestou padá. Zatím.

Ale tahle akce měla pro Pardubice nakonec stejně dopad. Sportovní ředitel Petr Sýkora s majitelem Petrem Dědkem se potkali s Janem Ludvigem a debat postupně přibývalo. „Dali jsme si sraz v McDonaldu v Mladé Boleslavi a kecali o hokeji. Tam to nějak začalo,“ popisuje nový trenér Pardubic.

Jeho spojení s Dynamem by nemělo znamenat žádnou krátkou výpomoc, ale má se jednat o práci v dlouhodobém horizontu. Nebo aspoň tak zní plán. Ludvig s Baďoučkem jako trenéři, kde papírově má hlavní slovo Baďouček. S nimi pokračují i Václav Kočí a Vít Černohouš, jen se patrně víc zaměří na rozvoj individuálních dovedností.

Ludvigův pohled na kompetence? „Na papír se něco napsat vždycky musí, důležité je, co si nastavíte uvnitř. Přicházím do týmu, který vede extraligu, pracuje velmi slušně. Můj přínos by měl být dalším kouskem mozaiky, kterou se tady snaží dávat dohromady.“

Do práce chodí už velmi brzy. Na žádost o rozhovor odvětil, že v pohodě, ale ideálně ráno před tréninkem, zhruba v 7:30. Za poslední dny nakoukává videa se zápasy Dynama. A taky si užívá, že je v Česku. „Historie Pardubic je neskutečná. Přijel jsem do arény a hned potkal Vláďu Martince, hráče, který byl moje modla,“ usmál se chlap, kterého pořád zdobí ostré rysy a i po šedesátce vypadá, že by mohl vyrazit na soutěž v body fitnes. „Miloval jsem Vláďu jako hokejistu a hrál si na něj v tréninku. Hodně věcí se tady historicky dělalo dobře,“ má k Pardubicím respekt.

O víkendu ho čeká velký start. V pátek se Pardubice ukážou na Spartě, v neděli přivítají Kometu. „Tendence klubu je vzestupná. Každý rok udělají krok nahoru, nejdřív play off, pak semifinále, naposledy finále. Rovnýma nohama jdu ze střídačky v Americe na střídačku v Evropě, ale určitě mám výhodu, že hodně kluků znám. Někteří hráli za mořem, jiné si pamatuju z působení v Liberci,“ pronesl.

Pardubicím i jemu začíná nová éra. Ludvig se poprvé postaví na lavičku jako kouč v dospělém hokeji.

