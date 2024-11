Šimíček se pustil do sudích. Fyzický kontakt, stojí v zápise. Přijde trest

Vítkovice se topí v krizi. Prohrály pět zápasů v řadě, klesly na desáté místo tabulky a krátce po utkání s Karlovými Vary odvolaly hlavního kouče Davida Bruka. Pořádný škraloup navíc zapsal sportovní ředitel Roman Šimíček, jenž se při duelu s Energií dostal do konfliktu s rozhodčími, jak uvádí zápis. Na střídačce vypomáhá v roli asistenta od začátku týdne.

Důležité utkání se Západočechy nedopadlo pro Ostravany dobře. Ve 26. minutě prohrávali už o dva góly, jiskra naděje přišla až s nechytatelnou dělovkou Jana Košťálka od modré čáry. Zkraje třetí třetiny ale Ridera dvakrát inkasovala. Rázem bylo zřejmé, že ztratí i páté utkání za sebou. Nakonec padla poměrem 2:5.

Domácí střídačku rozčílilo vyhodnocení některých situací. V posledních sekundách druhé části se Vítkovickým nelíbilo, že po strkanici před karlovarskou brankou byli na trestnou lavici současně posláni Jindřich Abdul s Anthonym Nellisem, zatímco z hostů odjel za katr jen Ondřej Beránek.

V čase 47:10 se modrobílí dožadovali udělení vyššího trestu pro lotyšského beka Robertse Mamčicse, který poslal na mantinel Vojtěcha Lednického. Pouze dvouminutové vyloučení za vražení na hrazení nesli nelibě. Stejně tak, že nedošlo k přezkumu u videa.

V průběhu duelu se podle oficiálního zápisu o utkání dostal sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček do konfliktu s rozhodčími, jimiž byli Tomáš Cabák, Filip Vrba, Vít Lederer a Pavel Blažek.

„Při odchodu po konci druhé třetiny došlo k vynucování komunikace k rozhodčím od asistenta mužstva HC Vítkovice Ridera pana Šimíčka a následně došlo k fyzickému kontaktu na čárového rozhodčího pana BLAŽKA Pavla. Dále opakovaně v prostorech tunelu při odchodu do šaten byla nadále vynucována komunikace s rozhodčími ze strany asistenta trenéra HC Vítkovice Ridera pana Šimíčka. Z tohoto důvodu po zbytek utkání nastupovali a odcházeli rozhodčí na ledovou plochu druhou stranou,“ stojí v poznámce o utkání.

Není to poprvé, co se nejvyšší činovníci ostravského klubu dostali do přímého sporu s rozhodčími. Po čtvrtfinálové sérii s Třincem před pěti lety dostal osmdesátitisícovou pokutu majitel Aleš Pavlík, který sudího Jana Hribika nařknul z korupce. „Jednoznačně bych chtěl zmínit, že mě s odstupem času mrzí mé chování, jako i vyjádření ve smyslu, že je Jan Hribik zkorumpovaný,“ kál se poté vítkovický boss.

O čtyři roky později při semifinále s Hradcem Králové se ale podobný incident opakoval. Pavlík v tunelu sepsul Oldřicha Hejduka a Jiřího Ondráčka, disciplinární komise mu tentokrát vypočítala částku 70 tisíc. Omluva přišla znovu, Pavlík navíc rezignoval na post prezidenta APK.

Teď si šéf disciplinárky Viktor Ujčík posvítí na Šimíčka.

Vše o klubu ZDE