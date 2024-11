Nechtěl nesmysl. Naskočil v pravý čas a pomohl. „Fildo, super!“ slyšel Filippi

Hokejový Liberec už má zpět svého kapitána. Tomáš Filippi se po měsíci vrátil do akce a v pátek pomohl asistencí k vítězství v Kladně (4:1). V neděli jeho tým čekají Karlovy Vary. „Už mě hrozně štvalo, že klukům nemůžu pomoct, ale na druhou stranu nastoupit dřív by byl pro mě hrozný risk. Takový trošku nesmysl,“ vykládal elitní útočník, který v minulé sezoně ovládl bodování extraligy. Bez něj Bílí Tygři strádali. Sice i dál zůstávají poslední, ale věří, že je páteční výhra nakopne.

Cestou do kabiny na něj jeden z příznivců v libereckém dresu křiknul: „Super Fildo. Konečně zpátky!“ Ze šatny pak bylo slyšet, jak tam vyhrávají hity od Karla Gotta . Liberci pomohly velké návraty. Zadní řady vyztužil i Radim Šimek , který předtím v sezoně odehrál jediný zápas.

Ostatní se shodli, že právě návrat dvou klíčových hráčů velmi pomohl. „Jsem rád, že to o nás říkají jiní kluci. Myslím si, že už jsme se všichni těšili na další zápas, pauza byla dlouhá. Neviděl bych to jenom v našich návratech, ale celé mužstvo se semknulo. Bojovali jsme a celkem zaslouženě odvážíme tři body,“ říkal Tomáš Filippi .

Ten odehrál poslední zápas jedenáctého října v desátém kole, potom Tygři bez něj prohráli sedm z osmi duelů.

„Je blbý koukat, když se prohraje. Už mě to hrozně štvalo, že klukům nemůžu pomoct, ale na druhou stranu nastoupit dřív by byl pro mě hrozný risk. Takový trošku nesmysl. Prožíval jsem to hodně, ale jsem rád, že jsem počkal a mohl jsem být ready,“ popisoval ofenzivní lídr.

Původně se zdálo, že jeho pauza bude ještě o dost delší. Ale nakonec se ozdravný proces urychlil. „Máme skvělé fyzioterapeuty, kteří se o mě nepřetržitě starali,“ pochválil podpůrný tým. Na začátku chodil o berlích, ale postupně se zranění lepšilo. Využil dlouhou reprezentační přestávku a naskočil až po ní. Takže v pravý čas. Stejně jako Šimek.

„Nerad mluvím o sobě, ale je možný, že to zafungovalo jako psychická podpora. Už jsme skoro všichni zpátky po zranění. Můžeme být spolu každý den a bojovat,“ hlásí Filippi.

Páteční výhra v Kladně je může nakopnout. Aktuálně jsou poslední, což je místo, které k ambicióznímu klubu vůbec nepasuje. „Je to takové klišé, že když jsme poslední, aspoň se můžeme od pomyslného dna odrazit. Níž už to nejde. Doufám, že to bude fungovat a že jsme něco začali a budeme v tom pokračovat. Být poslední není příjemný a nikdo tam být nechce,“ ví liberecký kapitán.

V neděli od 16 hodin je čeká další šichta. Zápas ve Varech. S velkým sebevědomím do něj naskočí i Oscar Flynn, který Kladno skolil hattrickem.

„Gratuluju mu. Bude to mít drahý,“ pousmál se týmový kapitán. „Ale je jedno, kdo góly dává, potřebujeme tři body. Když příští zápas ten gól dá Kvaky (brankář Petr Kváča), je nám to jedno.“

