Já pojedu! Ne, sorry... Jak Flynn proměnil nájezd a nakopl Tygry

Na první pohled to byla pro nezávislého pozorovatele legrační chvíle. V jeden moment se na nájezd chystali hned dva zájemci. Takže kdo s koho?

„Ryšavka, jak to má být, byl nadržený, aby jel. Chtěl dát gól. Trenér se ale rozhodl takhle a já jsem byl rád, že jsem splatil důvěru,“ pousmál se Flynn, který při utkání zapsal hattrick. Nájezd proměnil s velkým sebevědomím. Bylo cítit, že je jezdit umí.

„Myslím si, že to kluci vzali v pohodě. Bylo to rozhodnutí trenéra,“ řekl k tomu asistent Jiří Kudrna. „Oscar nájezdy umí, věřil si. Jsme moc rádi, že tuhle těžkou situaci zvládl,“ dodal kouč. Nebyla na něm patrná žádná nervozita, blafák proměnil precizně. Předtím v utkání po chybě kladenské obrany přelstil gólmana Štěpána Lukeše kličkou do forhendu. Pak na druhou stranu.

Jeho gól na 2:0 byl zlomový. Faulovaný Ryšavý nakonec jeho pokus sledoval ze střídačky. „Něco málo jsme si řekli. On už byl rozhodnutý, věděl, co udělá. Věřím, že by taky dal gól. Já jsem mu řekl, že má jet na střídačku, což bylo takové smutné,“ soucítil Flynn se svým parťákem.

„Myslím si, že možná neznal nové pravidlo, že nájezd může jet kdokoliv. Ale Osky (Flynn) nájezdy umí parádně, trénuje je. Takže to byla jasná volba,“ řekl k situaci kapitán Tomáš Filippi, který se vrátil do sestavy.

Když o tom mluvil, z kabiny se ozývaly hity Karla Gotta. Oslavné pokřiky byly slyšet až ven. Ta úleva! Bílí Tygři, kteří uvízli na dně, dobře věděli, jak důležitý zápas je čeká. Proto ta radost… „To jsme potřebovali. Doufám, že v tom budeme pokračovat a vítězit dál,“ přeje si Flynn.

Předtím Tygři prohráli pětkrát v řadě, celkově sedmkrát z osmi pokusů.

Do kabiny se autor hattricku dostal jako poslední, protože jeho jméno ještě dlouho vyvolávali liberečtí fanoušci. I pro ně to byla spása. Na to, aby jejich oblíbenci byli poslední, nejsou zvyklí. A doufají, že právě tahle veledůležitá výhra je nakopne.

Hostům pomohly dva velké návraty. Filippi vletěl do akce po měsíci. Naposledy si zahrál 11. října, potom byl na marodce kvůli zranění v dolní části těla. Dění sledoval na dálku a musel trpět. Než naskočil v Kladně, jeho tým bez něj strádal. „Už mě hrozně štvalo, že jim nemůžu pomoct, ale na druhou stranu nastoupit dřív by byl pro mě hrozný risk,“ říkal klíčový útočník před kabinou.

Když šel z ledu, jeden z příznivců v libereckém dresu na něj houknul: „Supr, Fildo. Konečně zpátky!“ Na ledě nechyběl ani Radim Šimek. Pilíř obrany, jenž byl mimo hru od prvního utkání, kdy ho vyřadila bolavá třísla. Do akce se chystal už před reprezentační pauzou, ale klubový majitel Syrovátko zavelel: „Ještě ne!“ Nechtěli nic uspěchat. Takže se do zápasového oblékl až v Kladně.

V rozhovoru pro deník Sport odmítl roli spasitele. „Nejsme McDavid a Draisaitl,“ připomněl světovou dvojici, která táhne Edmonton. Ale i tak jejich přítomnost s Filippim zafungovala.

Potvrdil to Flynn i asistent trenéra Jiří Kudrna. „Když to říkají ostatní, tak nás to těší,“ reagoval Filippi.

Kladno je v potížích. Prohrálo poosmé v řadě, navíc s dalším soupeřem, který je spolu s Rytíři na spodku. Ve středu to bylo s Plzní, teď s Libercem. V tabulce se sice drží na přijatelném jedenáctém místě, ale těžce vydolovaný polštář z úvodu sezony je fuč. Jaromír Jágr sledoval zápas jenom ze svého VIPu pod střechou, stále není fit. A aktuálně má ještě větší starosti.

„Kluci nepodali špatný výkon, bohužel nám lámou vaz individuální chyby,“ posteskl si kladenský asistent Petr Svoboda. „Držel nás brankář, nám se bohužel nepodařilo dát z šancí góly. Což nás sráží. Kluci makali, dřeli, ale bohužel to nevyšlo,“ dodal kouč.

Takže zatímco libereckou kabinu zápas navnadil, že mohou přijít lepší časy, ta kladenská na podobnou vzpruhu stále čeká.