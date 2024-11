Pískot? Každý z nás to už zažil, říká třinecký Jeřábek. Teď zvednout hlavy

Na Třinci leží obrovská deka, kterou se ani v průběhu reprezentační přestávky nepodařilo odhodit. Ocelářům nevychází nic, čím by si mohli pomoct. Ve dvaceti zápasech zapsali dvacet bodů, o skóre za nimi zůstává už jen Liberec. Namlsané fanoušky situace štve, po prohře 1:4 s Kladnem dali najevo svou nespokojenost hlasitým pískotem. „Nepříjemné to trošku je, ale myslím si, že to není poprvé. Každý z nás to už zažil buď tady, nebo v jiných působištích,“ uvědomuje si třinecký bek Jakub Jeřábek.

Vyčítáte si chybu při první kladenské brance?

„Chtěli jsme si podržet puk, který bohužel přeskočil přes moji hokejku. Navíc jsme ho nedostali z našeho pásma, prý jsme i špatně střídali. Už jsme si toho řekli dost. Dostáváme jednoduché góly a sami se na ně strašně nadřeme. Teď musíme zvednout hlavy a začít každý u sebe.“

Jedině takhle to můžete zlomit?

„Chceme jít tomu naproti, ale těžko říct… Strašně nás srážejí první góly, které dostáváme. Kdybychom šli v zápasech do vedení, myslím si, že by se to odvíjelo trošku jinak.“

Navíc jste si proti Kladnu nepomohli v přesilovkách.

„Souhlas. V nich se to mohlo lámat. V jiných zápasech jsme aspoň třeba srovnali. Teď jsme se mohli nakopnout taky, ale nešlo to.“ (kroutí hlavou)

Také jste měli početní výhodu pět na tři. Bylo v ní poznat, že jste ve velké křeči?

„Těžko říct, možná trochu jo. Ale na druhou stranu si myslím, že tady máme takové hráče, abychom si dokázali poradit.“

Po repre pauze jste prohráli třikrát za sebou. Kupí se to, co?

„Je to tak. Myslím si, že jsme dobře potrénovali, ale bohužel… Přijde zápas a něco nám chybí.“

Poslední Liberec se na vás bodově dotáhl. Máte vůbec náladu tabulku sledovat?

„Abych byl upřímný, ani jsem se nekoukal. My se nemůžeme dívat, kde jsme, my se musíme koukat na naše výkony a na cestu, jak se z toho dostat.“

Může pomoct středeční odveta Ligy mistrů proti Spartě?

„To takhle nemůžu říct. Je potřeba se teď soustředit na každý další zápas. Jde nám hlavně o výkon. O cestu, abychom se zvedli.“

