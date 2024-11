Flek a spol. řídili výhru Komety nad Energií. Litvínov zvítězil a je druhý

Litvínov po výhře v Budějovicích jde na druhé místo

Hokejisté Českých Budějovic přivítaly Litvínov. Severočeský celek se díky výhře 4:3 nad Motorem posunul v tabulce na druhé místo před pražskou Spartu. Výhru Vervě vystřelil ve 33. minutě Maxim Čajkovič.

Hlasy trenérů:

Jiří Hanzlík (Motor): „Litvínov hrál s větší lehkostí než my. Výsledek je mozaika činností, které se na ledě stanou. Dva góly dostaneme, že nejsme ochotní blokovat kotouče. Snad kromě Martina Beránka. Dva góly jsme dostali z nebloků. Z posledních jedenácti minut, kdy potřebujeme honit výsledek, jsme sedm minut vyloučeni. To je další věc, která do toho vstupuje. Vedli jsme, ale nevážili jsme si průběhu utkání. Jsem z toho zklamaný. Litvínov je ochotný blokovat střely a je z mého pohledu šikovnější na mantinelech. Dokáže konstruktivně vyndavat puky, což se nám nedaří. Mluví ze mě zklamaní z výsledku i z toho, jaké góly a z čeho jsme je dostali. Z taktické nevyspělosti, kterou jsme dneska předvedli.“

David Kočí (Litvínov): „Byl to těžký zápas. Nezačali jsme dobře. Nešly nám nohy. Domácí byli lepší a vytvářeli si šance. Pomohli jsme si dvěma góly v přesilovkách, které nás udržely ve hře. Nebylo to ale z naší strany ono a jsme moc rádi za tři body z venkovního utkání.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:58. M. Beránek, 20:17. Štencel, 32:05. Přikryl Hosté: 14:34. Koblasa, 22:51. O. Kaše, 28:11. Sandberg, 32:44. Čajkovič Sestavy Domácí: Klouček (Strmeň) – Štencel, Cibulka, Pýcha, Vráblík, Doudera (A), Kachyňa, Reilly – Adam Kubík, T. Zohorna (C), Olesen – Ordoš, Harris, Novák – M. Beránek, Pech (A), Přikryl – Kašlík, Toman, Koláček – Valský. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Zile, Baránek, Polášek, McIsaac, Czuczman, Zeman, Gajdoš – Koblasa, Sukeľ (C), Sandberg – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (A) – Maštalířský, Gut, Čajkovič – D. Čech, Jícha, Havelka. Rozhodčí Ondráček, Jaroš – Zíka, Rampír Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6094 diváků

Kometa skolila Energii, dva góly Fleka

Kometa proti Karlovým Varům skvěle začala. Domácí fanoušky už po šestnácti sekundách rozradostnil Jakub Flek, který zanedlouho poté přidal další zásah do brány Dominika Frodla. Západočeši sice utkání zdramatizovali, ale uklidňující branka Petera Muellera pečtila výhru Brna.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:16. Flek, 10:21. Flek, 15:53. Ďaloga, 53:49. Mueller Hosté: 32:18. O. Procházka, 47:24. O. Beránek Sestavy Domácí: Krošelj (Postava) – Davidson, Ščotka (A), Beaudin, Gulaši, Bartejs, Ďaloga, Sakmár – Stránský, Cingel, Flek – H. Zohorna, Marcinko (A), Mueller – Kos, Konečný, Rachůnek – Zaťovič (C), Kollár, Okál. Hosté: Frodl (Habal) – Reunanen, Plutnar, Mikyska, Jaks, Mamčics, Rulík, D. Moravec – Čihař, Černoch (C), O. Beránek – Jiskra (A), Gríger, O. Procházka – Salsten, Ilomäki (A), Kofroň – T. Redlich, Šír, Koffer. Rozhodčí Květoň, Pražák – Svoboda, Hnát Stadion Winning Group Arena