Stránského premiéra: hezká asistence a body pro Brno. Chce patřit k oporám

Jaká je vlastně pravá tvář Komety? Ta výborná a produktivní z první třetiny proti Karlovým Varům? Nebo ta statická z druhé poloviny utkání? Pokorného soubor neudržel vysokou laťku ani tentokrát. Luxusní náskok nakonec málem ztratil. „Ve třetí třetině jsme stáli jako blbci a čekali, co s námi soupeř provede. Nešly nám nohy,“ ulevil si dvougólový Jakub Flek, Shrnul to výstižně.

Reprezentant se vrátil do akce po nemoci a plný energie. Skóroval hned v šestnácté sekundě a po perfektní Stránského přihrávce v přesilovce přidal druhý zásah. „Doufám, že jsme to dobře odstartovali,“ okomentoval souhru s novicem z finského Ilvesu. Oba se znají z reprezentace, něco málo už spolu odehráli. V šatně se fakt nemuseli představovat. „On je hrozně šikovný, chytrý hráč. Věřím, že bude velkou posilou,“ dodal světový šampion z Prahy.

Bleskový zásah zaskočil i Stránského, jenž na jihu Moravy podepsal dlouhodobější kontrakt. „To jsem si ani nepředstavoval,“ pousmál se při vzpomínce na první střídání celého duelu. „Bylo to super. Hned jsem si ulevil, že by to mohlo být dobré. A vyšlo to,“ oddechl si. Bez vážných komplikací se to ovšem neobešlo. „Byla tam nervozita, že zápas nedopadne,“ postřehl útočník v dalším průběhu. „Vary si pro to šly, naštěstí jsme dali potom čtvrtý gól. Ale musíme si na to dávat pozor,“ varoval.

Druhým domácím hrdinou byl Ďaloga, obránce s nejladnějším skluzem v extralize. Nyní měl den, kdy doručil kromě rychlých kroků také čísla, která mu v kariéře chybí. Jinak by válel v NHL. Proti Varům se z křídla trefil mezi Frodlovy betony a nachystal laskominu Peteru Muellerovi. „Z takových pozic se moc nemýlí,“ poznamenal Flek k Američanově ráně pod horní tyčku.

Patera: Hokejový Bůh při nás nestál

Nováček Stránský (ve startovací formaci s Flekem a Lukášem Cingelem) dostal na ledě hodně prostoru, ačkoliv absolvoval s kompletním kádrem pouze jeden trénink. Kopec důvěry obdržel i proto, že ve středu večer chyběli bodoví lídři Adam Zbořil s Kristiánem Pospíšilem, základní borci na přesilovku.

Na Pospíšilově tradiční pozici u pravého mantinelu operoval právě útočník, jehož příchodem získalo Brno novou výkonnou zbraň. „Vynikající hráč na kotouči,“ zmínil kouč Kamil Pokorný, jehož soubor je v extralize druhý nejhorší v procentu využití přesilových her. O to víc ho potěšil Flekův gól. „Je pro nás obrovská satisfakce a sláva. Tohle je činnost, ve které nám Šimon hodně pomůže,“ mínil trenér.

„Vím, že i z tohoto důvodu jsem tady a zodpovědnosti se vůbec nezříkám. Naopak jsem rád, že jsem dostal šanci. Kariéra je krátká, chci hrát hodně. Na přesilovce si věřím,“ přiznal Stránský, jenž se do Česka vrátil kvůli menšímu vytížení v Ilvesu a také kvůli snoubence. Ta žije ve Zlíně, čili sto kilometrů od jeho nového působiště.

Hosté od druhé a hlavně ve třetí třetině ukázali, proč dorazili na Moravu s gloriolou celku s nejlepší aktuální fazonou v soutěži. Navykli si pravidelně bodovat, jezdí jim to. Tedy až na úvodní pasáž, kdy rychle třikrát inkasovali.

Kouč Pavel Patera z toho byl na mrtvici. „Vůbec jsme nebruslili, nehráli souboje. Nebylo tam vůbec nic. Jsme tady dva dny a nepřipravíme se na začátek. Kdybychom tak hráli dál, dostaneme deset gólů. To je špatně, musíme si o tom promluvit,“ kritizoval a nechtěl ani slyšet o tom, že čtyřicet minut hrál jeho tým velice dobře. Tuhle berličku nebral. Nedomníval se, že si Vary zasloužily bodovat. „Nikoho nezajímá, jak vypadal náš výkon od druhé třetiny. Hokejový Bůh při nás nestál a správně jsme prohráli,“ reagoval rázně a sympaticky.

Také v kabině vítězů bude o čem mluvit. Hra Komety postupně upadala, a když si Gasper Krošelj srazil po Beránkově pokusu z úhlu puk do sítě, vyrovnání bylo na spadnutí. „Budeme si muset řadu věcí vyříkat,“ věděl Pokorný. „Nebyli jsme v pohybu, agresivní. Musíme si z toho vzít ponaučení. Nechtěli jsme ztratit zápas, ve kterém vedeme 3:0.“

Málem se stalo…

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:16. Flek, 10:21. Flek, 15:53. Ďaloga, 53:49. Mueller Hosté: 32:18. O. Procházka, 47:24. O. Beránek Sestavy Domácí: Krošelj (Postava) – Davidson, Ščotka (A), Beaudin, Gulaši, Bartejs, Ďaloga, Sakmár – Stránský, Cingel, Flek – H. Zohorna, Marcinko (A), Mueller – Kos, Konečný, Rachůnek – Zaťovič (C), Kollár, Okál. Hosté: Frodl (Habal) – Reunanen, Plutnar, Mikyska, Jaks, Mamčics, Rulík, D. Moravec – Čihař, Černoch (C), O. Beránek – Jiskra (A), Gríger, O. Procházka – Salsten, Ilomäki (A), Kofroň – T. Redlich, Šír, Koffer. Rozhodčí Květoň, Pražák – Svoboda, Hnát Stadion Winning Group Arena