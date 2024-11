Nestrašil se souží, Lev na nule, Říčka zamrzl. Jak probudit střelecké lídry?

Už to měl na dosah. Sedm minut před koncem třetí části nedělního duelu Plzně s Mountfieldem si Jakub Lev zařval z plných plic a v jeho křiku se mísila vybitá frustrace s úlevou. Jenže moment. Ani ve svém devatenáctém vystoupení sezony se gólu nedočkal. Rozhodčí zásun ze skrumáže u brankoviště na základě trenérské výzvy hostů neuznali. „Možná napíšu do Hradce videokoučovi i trenéru Tomáši Martincovi, že mě naštvali. Chtěl jsem to mít konečně smáznuté. Nedá se nic dělat,“ pousmál se 33letý útočník Škodovky.

V extralize se najde dost střelců, jejichž kanóny zmlkly a soupeřova branka pro ně zůstává zakletá. Stali se z nich nestřelci. Jakub Lev byl v minulé sezoně se 14 zásahy nejlepším zakončovatelem Indiánů. I v dřívějších letech míval ve zvyku dávat zhruba stejný počet gólů. Od začátku tohoto ročníku však zatím explozi nespustil a zůstává na suchu.

„Řeším to víc a víc. Zápasů s nulou přibývá, na což nejsem zvyklý. Míra Indrák, který je zraněný, má teď dost času. Stal se z něj hokejový analytik i mentální kouč. Psal mi, že několik let po sobě jsem dal v průměru čtrnáct gólů za sezonu. A že se mám podívat na hráče v extralize, kdo si dlouhodobě drží stabilní výkonnost. Ať makám a dál si za tím jdu. Měl pravdu. Pohladil mě po duši, ale zároveň mě to štve,“ svěřil se Lev.

Plzeňské soužení v koncovce

Z dřív osvědčených střelců týmu není sám, kdo se od startu sezony gólově ještě neprosadil. Adrián Holešinský byl v minulé sezoně druhý s deseti trefami. Jedno souvisí s druhým. I proto plzeňský celek v této sezoně obecně branky téměř nedává. Čtyřikrát vyšel naprázdno, sedmkrát skóroval jednou. Za 21 dosud sehraných zápasů se pouze na ledě Kladna dostal aspoň na čtyři góly. Má nejhorší přesilovku v extralize, pět využití činí mizerných devět procent úspěšnosti.

„Bavíme se, co můžeme dělat jinak. Ale dokud se dostáváme do šancí, kdy je možnost gól dát, pořád je naděje, že to přijde. V každém zápase máme jednu, dvě. Proti Hradci puk dvakrát stál na brankové čáře, potom mi gól neuznali. Ale šance jsou. Kdyby nepřicházely, bylo by to opravdu špatné,“ pravil Lev.

Hodně věcí se v Plzni změnilo. Přes léto i po špatném startu do sezony. Hráči přicházeli a odcházeli, míchalo se sestavou. Až v poslední době se zdá, že si všechno sedá, tým se naučil hrát, co od něj trenéři vyžadují. Zdá se, že po mizerném začátku získal tvář. Je vidět rozdíl mezi tím, co předváděl v říjnu a co hraje v listopadu. Zvedl se, vyhrál čtyřikrát za sebou.

Kapitán pod vlastním tlakem

Co se však pořád nezměnilo, je jalová koncovka předpokládaných úderníků z prvního sledu. Na chabém týmovém maximu tří gólů se těsní čtyři hráči včetně obránce Kristiance Rubinse, upozaděného Ondřeje Matýse a tvořivého Jakuba Klepiše, který raději přihraje, než vystřelí. Mlčící lídr Lev zápolí, jak se dá, bojuje i vnitřně.

„Největší tlak na sebe vyvíjím hlavně já sám, protože jsem zvyklý dávat každou sezonu jistý počet gólů. Ale teď jsem v týmu v nějaké pozici a snažím se ho vést. Kdybych se ohlížel jen na osobní statistiky a tyhle věci, práskal hokejkou do mantinelu, chodil po kabině otrávený, určitě by to nebyl dobrý vzkaz pro ostatní. Sám na tom pracuju, makám, ale týmu musím předávat úplně jiná poselství. Jsem rád, že se mu daří. Já se na tu vlnu třeba přidám, pomůžu víc bodově a gólově,“ řekl.

Mužstvo se zvedlo, on sám doufá, že se všechno zlomí. „Pořád máme před sebou dost zápasů. Věřím, že to odšpuntuju. Jsou to někdy sporné situace, ale dostávám se do nich a pořád je šance dát gól. Neříkám, že se to změní lusknutím prstu. Ale věřím, že přijde zlomový gól a začne to tam padat a všechno bude, jak má být,“ dodal Jakub Lev.

„Nulaři“ jsou i jinde

Zaražených střelců s nulou na výpisu z účtu se najde víc. Robert Říčka už dokázal nasypat za sezonu i 27 gólů. Ale Kometa mu nesedla, zamrzl. Vydal se hledat nový ráj do Vítkovic. V Českých Budějovicích se trápí Adam Kubík, jenž ještě za Kladno nastřílel přes dvacet branek a jehož výkony v minulé sezoně vynesly do reprezentace. Obří gólové nic svítí vedle devíti asistencí třineckého Andreje Nestrašila. V minulém ročníku dal v základní části 17 gólů, v nové sezoně žádným postrachem zatím není.

„Mám spoustu střel, ale jestli gól dám, nebo ne, jde mimo mě. Chci vyhrávat zápasy a vím, že když v tomhle duchu budu pokračovat, otočí se to a branky přijdou. V zápasech samozřejmě nastanou situace, kdy někteří jedinci vnímají, že gól potřebují dát. Jenže v tu chvíli začnete trochu podvádět, což se vám nevyplatí. Mnohem víc se vyplatí hrát poctivě a góly přijdou,“ uvedl Nestrašil nedávno pro deník Sport.

„Kdybych se do šancí nedostával nebo žádné nevytvářel, asi bych o sobě přemýšlel víc. Ale příležitosti jsou, proto se soustředím víc na nás jako na celek, abychom dohromady fungovali, jak máme. Já totiž věřím tomu, že když šlape tým, nahoru jdou i jednotlivci,“ doplnil.

Dost lidí nechápe, co se děje s celým třineckým týmem. V listopadu ještě není důvod k panice. Ale jistá míra frustrace tam je. Série nezdarů Oceláře stáhla na dosah ke dnu extraligové tabulky. Jedním z důvodů je luzná koncovka.

„Nemám moc rád, jak si furt říkáme, že musíme dávat víc a víc gólů. Vstřelené góly jsou až finálním produktem celé naší hry. Tam zatím zaostáváme. Věřím, že až dáme dohromady všechny věci, které se musí dělat poctivě a budeme je plnit šedesát minut, góly vyplynou jako druhotná věc. Musíme se soustředit hlavně na týmové věci,“ připomněl Nestrašil.