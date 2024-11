Zajíček je eso extraligy, pomáhá i kouč Orct: Učí nás, že jsou i horší věci

Éra, kdy Litvínov měl problém s brankáři, působí tak vzdáleně, že museli být naživu ještě dinosauři. Minulá sezona se povedla Mateji Tomkovi, teď je v laufu Šimon Zajíček. Vládne brankářským číslům, vydařil se mu i velký zápas s hokejisty Pardubic o vedení v extralize. „Chceme být co nejvýš. Nevím, co náš strop. Teď jsme první, chceme se tam co nejdéle udržet,“ spustil po výhře 4:1.