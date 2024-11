Motoru klíčí ničivá zbraň. Nezlomili nade mnou hůl, těší střelce

Z celkového pohledu vás jejich čísla neohromí. Tři extraligoví útočníci poskládali dohromady 25 bodů. Ani jejich tým na tom není kdovíjak. Řeč je o triu Martin Beránek, Filip Přikryl, Adam Kubík. Jenže má to i druhý pohled. Po zranění Lukáše Pecha čerstvě sestavená kumpanie okamžitě zaujala, v neděli proti Kometě (6:5p) přímo zářila. Kombinace mladých zbojníků skrývá zajímavý potenciál i důvod, proč by se České Budějovice mohly vyšvihnout v tabulce výš.

Motor se v sezoně zařadil mezi nemálo týmů, u nichž se ani nedopočítáte různých verzí ofenzivních formací. Na jihu vyšlápli do sezony váhavě, domácí exhibice s Pardubicemi (6:1) byla ojedinělým pozitivním výstřelkem, jinak Čihákova skvadra vršila rozpaky i bezradnost. Sem tam na chvíli vysvitlo slunce. Jako v posledním kole, kdy začalo slibně úřadovat Přikrylovo komando. Zásluhu na tom ovšem má i Lukáš Pech, jenž propojoval myšlenky Přikryla a Beránka. Místo veterána naposledy naskočil Kubík a Motor napoprvé chytl.

Radost za spoluhráče

Třiadvacetiletý univerzál Přikryl začíná získávat pevnou půdu pod nohama, jeho výkony získávají na konzistenci. Klíčové je, že jsou vyrovnané na čím dál vyšší herní úrovni. Bývalý juniorský reprezentant má v nohou rakety, na pár metrech vám frnkne, zručným manévrováním s pukem na holi dokáže obejít jednoho i dva protihráče po sobě. Zlepšil se i v koncovce, získává na reputaci.

Už nějaký ten pátek se čeká, kdy to u něj klikne, všechno se mu sejde a vytasí na odiv hluboký potenciál. Právě se to děje. Z minulých čtyř partií vydoloval 5 bodů (3+2). „Jsme rádi, že nám to jde na ledě, jsme i velcí kamarádi mimo něj,“ popisuje rokycanský rodák, hokejově šlechtěný v Plzni.

Důkazem budiž jeho obrovská radost z uškrcené střelecké bídy kumpána Kubíka. „Byl jsem strašně a upřímně rád, že to prolomil. Nikomu nepřejete tak dlouhou šňůru bez gólu, zvlášť když víte, jak tvrdě na sobě pracuje. Někdy je to zkrátka hlavou proti zdi, takový pocit zažilo mnoho hokejistů.“

Adam Kubík je v extralize dávno zavedené jméno. V kladenském úboru před třemi roky zaknihoval 22 gólů a probíral se nabídkami, zvolil jižní Čechy. Po solidním nástupu na novou štaci se těžce zadrhnul v rozpuku probíhající sezony. Nepamatuje, že by v minulosti tak dlouho čekal na gól. Až v neděli večer z 26letého bruslaře spadl několikatunový balvan.

Kubík děkuje trenérům

Po více než dvou měsících od startu extraligy trefil cíl. V 18. partii a 28. střely na branku. „Datum prvního gólu zní hrozně, jsem rád, že už tam nesvítí nula. Poslední dva zápasy jsme si začali trochu věřit, padají nám tam i nějaké góly. Hra vypadá mnohem líp, klape to teď celému týmu,“ těší jej.

Jeho účet 1+5 samozřejmě zůstává dál hluboko za očekáváním, nicméně výhled je slibný. Extrémní trpělivost se vyplácí. Hned čtyři body zaevidoval v minulých dvou utkáních, kouč Čihák mu vytrvale přihrával možnost probuzení i v početní převaze. „Nebylo to jednoduché období, slýchal jsem ze všech stran, ať hlavně pořád střílím. Jsem vděčný, že nade mnou trenéři nezlomili hůl, pořád mě dávali na přesilovky, za což se jim musím odvděčit, nezůstávat pořád jenom na jedničce a pomáhat k výhrám i góly, protože se ode mě očekávají.“

Takhle to přitom nechodí všude. Pokud je řeč o neutuchající důvěře. Roli jistě sehrál fakt, že Kubík v nesnadném období netrucoval a makal na sobě dál. Kdyby se vymlouval a viděl chyby všude jinde než u sebe, nejspíš by už oblékal jiný dres. Nebo teplákovku na tribuně pro náhradníky.

„Sám jsem o sobě začínal pochybovat, trápil jsem se. Ale pořád jsem se snažil hrát hokej, který mě zdobí,“ líčí Kubík. Rituály neměnil, v tom to neviděl. „Snažil jsem se dál věřit své cestě, šance na gól jsem měl pořád, jen se mi nedařilo proměňovat je. Smůlou to nebylo, na tu nevěřím, ale asi jsem se nacházel v horším rozpoložení, tak teď už si můžu oddechnout,“ konstatuje s úlevou.

Takže to v dohledné době nevypadá, že by se měl někdejší parťák Jaromíra Jágra producírovat po aréně v civilu a sledovat počínání spoluhráčů jako před pár týdny. Rovněž spekulace o výměně utichly, v jednu dobu se nahlas mluvilo o směně s Třincem za Michala Teplého. Jak to bral a bere dál? „Trejdovaný být nechci, snažím se hrát na sto procent a bojovat na Motor,“ vypálí rychle.

Zapomenout nesmíme na Martina Beránka. Stejně jako Přikryl ročník 2001 je ledoborec, tank, tahový a průbojný hokejista, mířící do zajímavé komplexnosti. Výkonnostně očividně roste, pohání jej čím dál silnější trenérská víra v jeho hokej, což vídáte prakticky v přímém přenosu. Začíná se zařazovat mezi nepostradatelné hráče a náležet do skupiny borců, které si v týmu rozhodně chcete nechat. Opak by totiž byl chybou, navíc je místní. Z posledních tří duelů zapsal čtyři body (1+3) a v tempu bod na zápas míní pokračovat.

Trojka budoucnosti?

Pro Motor je extrémně důležité, že vedle Gulašovy elitní formace nachází další spojení, dávající smysl a přinášející hmatatelný užitek celému mužstvu. Navíc trojka PBK třímá slibnou budoucnost. Klub enormně potřebuje vedle stále perfektně připraveného Milana Gulaše další opory. Tahounovi týmu končí na jaře smlouva, pokračování tedy není zcela jisté, byť pohled na veteránovy přesvědčivé výkony nezavdávají žádný důvod uvažovat o konci kariéry v osmatřiceti letech.

Jenže musíte mít i mladší zálohu, a pokud si navíc tihle tři sedí nejen na placu, ale i mimo zimák, získáváte velice důležitou ingredienci do týmové DNA. Pokud půjde vše jako v posledních kolech, Motor si může mnout ruce. Aspoň nad produkcí a budoucností zmíněné trojky.

V nové éře čím dál silnější extraligy takový artikl nutně potřebujete. „Liga jde rapidně nahoru, což je skvělé pro hráče i pro diváky. Hráči z Evropy se vrací, protože tu dostanou dobré podmínky. Na jednu stranu je pro vás náročnější se v lize prosadit, každý tým je našlapaný, ale vyšší úroveň soutěže vás posouvá jako hráče. Nemůžete vypustit jedinou chvíli,“ precizně hodnotí Filip Přikryl.

Sám zůstává na zemi. Aby ne, kolekce jeho útoku zatím jen zasvítila. Klíčové je pokračovat v tvrdé práci. „Hokej je spravedlivý, pokud mu dáte, co je třeba, vytáhne vás nahoru,“ uzavírá.

Sezonní výkaz P - B - K

Filip Přikryl 21 z. 11 (5+6) Martin Beránek 21 z. 8 (3+5) Adam Kubík 18 z. 6 (1+5)