Gajdoš po krachu se Spartou: Položily nás chyby, nehrajeme jednoduše

Čím se vývoj utkání otočil proti Litvínovu?

„První třetinu jsme začali dobře, byli jsme lepším týmem. Jenže ve druhé jsme udělali neskutečné chyby, které nás stály inkasované góly. Sparťané se dostali na koně, těžko potom otáčet. Prostřední část nás úplně položila, ve třetí se dohrávalo. Musíme zápas hodit za hlavu.“

Proč k týmovému rozložení došlo?

„Situace vznikly z toho, že jsme nehráli jednoduše. Někdy je potřeba vyhodit puk ven z pásma, hrát škaredý hokej a dávat si pozor.“

Je pravda, že v mezikruží měla Sparta hodně prostoru.

„Góly padly hlavně z před branky a po chybách, o kterých si povídáme x krát o přestávce. A stejně se nám stane totéž…“

V čem byl soupeř lepší?

„Hráli klidněji s pukem na hokejce. Nebáli se jít do složitějších situací v obranném i v útočném pásmu, my jsme hodně kotoučů ztráceli. To se nemůže stávat, abychom každý druhý puk ztratili na červené čáře.“

Co přesilové hry? Žádnou jste nevyužili

„Byly katastrofální. Celkově zřejmě šlo o první zápas v sezoně, který jsme fakt nezvládli, nevyšel nám. Teď co nejdřív zapomenout, aby se s námi výkon netáhl. Brankář Kořenář neměl moc práce. Říkali jsme si, že musíme házet puky víc od modré čáry, bylo jich málo. Zápasy proti velkým klubům jsou speciální, je to škoda.“

Chyběl hodně Nicolas Hlava, který běžně hraje v elitním útoku?

„Jasně, máme nějaké hráče zraněné, na to se ovšem nemůžeme dívat. Zápasy odehrají ti, co jsou zdraví. Nesmíme se vymlouvat. Je třeba se soustředit na neděli, abychom nabídli fanouškům jiný výkon.“